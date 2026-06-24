Минкультуры поздравило МИА "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство культуры России поздравило коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием.

В Минкультуры отметили, что медиагруппа стала авторитетным источником новостей, плодотворно работая со дня основания Совинформбюро в 1941 году.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министерство культуры России поздравило коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием, отметив, что за годы своей работы они стали авторитетным источником новостей.

Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие - в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро

В Минкультуры отметили работу агентства со дня основания Совинформбюро в 1941 году.

"За это время вы стали авторитетным источником новостей. На протяжении всех этих лет вы плодотворно работаете, ежедневно оперативно информируя наших соотечественников об актуальных событиях", - подчеркнули в ведомстве.

Президент России Владимир Путин в среду поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с его 85-летием, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.