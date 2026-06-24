Минкультуры поздравило МИА "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство культуры России поздравило коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием.
- В Минкультуры отметили, что медиагруппа стала авторитетным источником новостей, плодотворно работая со дня основания Совинформбюро в 1941 году.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министерство культуры России поздравило коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием, отметив, что за годы своей работы они стали авторитетным источником новостей.
Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие - в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро.
В Минкультуры отметили работу агентства со дня основания Совинформбюро в 1941 году.
"За это время вы стали авторитетным источником новостей. На протяжении всех этих лет вы плодотворно работаете, ежедневно оперативно информируя наших соотечественников об актуальных событиях", - подчеркнули в ведомстве.
Президент России Владимир Путин в среду поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с его 85-летием, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". В годы войны в Совинформбюро работало около 80 писателей, журналистов, общественных авторов и собственных корреспондентов. Сводки "От Советского информбюро", звучавшие из всех радиоприемников страны, в самые тяжелые дни войны объединяли людей, вселяли мужество и вдохновляли на подвиги.