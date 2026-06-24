Грызлов поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Белоруссии Борис Грызлов поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летним юбилеем.
- Он отметил профессионализм журналистов медиагруппы и их вклад в укрепление российско-белорусских отношений.
МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов поздравил руководство и сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летним юбилеем, отметив ее вклад в укрепление дружественных российско-белорусских отношений.
Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие - в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".
"Созданное 24 июня 1941 года для освещения положения дел на фронтах, Совинформбюро руководило работой военных корреспондентов, занималось новостным обеспечением советских посольств и консульств, иностранных средств массовой информации. Сегодня медиагруппа прочно занимает ведущие позиции как в России, так и за ее пределами, является крупнейшим отечественным производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей", - говорится в поздравлении посла, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
Грызлов отметил оперативное и взвешенное освещение событий в мире, точность и объективность подачи информационных материалов, высокий профессионализм журналистов "России сегодня".
"Отрадно отметить, что МИА "Россия сегодня" уже многие годы является надежным партнером посольства России в Беларуси. Высоко ценим ваш вклад в укрепление и развитие дружественных российско-белорусских отношений. Особую признательность хотел бы выразить вам за внимание к вопросам строительства Союзного государства, профессиональное освещение интеграционных процессов", - заявил посол.