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Грызлов поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро - РИА Новости, 24.06.2026
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19:53 24.06.2026
Грызлов поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро

Грызлов поздравил коллектив "России сегодня" с 85-летием Совинформбюро

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов
Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Белоруссии Борис Грызлов поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летним юбилеем.
  • Он отметил профессионализм журналистов медиагруппы и их вклад в укрепление российско-белорусских отношений.
МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов поздравил руководство и сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летним юбилеем, отметив ее вклад в укрепление дружественных российско-белорусских отношений.
Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие - в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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"Созданное 24 июня 1941 года для освещения положения дел на фронтах, Совинформбюро руководило работой военных корреспондентов, занималось новостным обеспечением советских посольств и консульств, иностранных средств массовой информации. Сегодня медиагруппа прочно занимает ведущие позиции как в России, так и за ее пределами, является крупнейшим отечественным производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей", - говорится в поздравлении посла, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
Грызлов отметил оперативное и взвешенное освещение событий в мире, точность и объективность подачи информационных материалов, высокий профессионализм журналистов "России сегодня".
"Отрадно отметить, что МИА "Россия сегодня" уже многие годы является надежным партнером посольства России в Беларуси. Высоко ценим ваш вклад в укрепление и развитие дружественных российско-белорусских отношений. Особую признательность хотел бы выразить вам за внимание к вопросам строительства Союзного государства, профессиональное освещение интеграционных процессов", - заявил посол.
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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