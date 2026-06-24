Грызлов поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро

МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов поздравил руководство и сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летним юбилеем, отметив ее вклад в укрепление дружественных российско-белорусских отношений.

Грызлов отметил оперативное и взвешенное освещение событий в мире, точность и объективность подачи информационных материалов, высокий профессионализм журналистов "России сегодня".

"Отрадно отметить, что МИА "Россия сегодня" уже многие годы является надежным партнером посольства России в Беларуси. Высоко ценим ваш вклад в укрепление и развитие дружественных российско-белорусских отношений. Особую признательность хотел бы выразить вам за внимание к вопросам строительства Союзного государства, профессиональное освещение интеграционных процессов", - заявил посол.