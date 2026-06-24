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Мурашко поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро - РИА Новости, 24.06.2026
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19:42 24.06.2026
Мурашко поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро

Мурашко поздравил сотрудников "России сегодня" с 85-летием Совинформбюро

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравил коллектив международного информационного агентства "Россия сегодня" с 85-летием.
  • Он выразил уверенность в том, что опыт и профессионализм коллектива будут залогом новых побед.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравил коллектив международного информационного агентства "Россия сегодня" с 85-летием, пожелав ему успешных проектов и крепкого здоровья.
"От всей души желаю коллективу неиссякаемой энергии, успешных проектов и, конечно, крепкого здоровья", - сказал министр, чьи слова приводятся в канале Минздрава на платформе "Макс".
Мурашко выразил уверенность, что опыт, человеческие качества и мастерство коллектива, объединившего профессионалов журналистики, и впредь будут залогом новых побед.
"Ваш труд и высокий профессионализм на протяжении многих лет служат надежной основой для объективного информирования общества, в том числе в вопросах охраны здоровья", - заключил министр.
Президент России Владимир Путин в среду поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с его 85-летием, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Путин поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро
Вчера, 00:48
 
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