Мурашко поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравил коллектив международного информационного агентства "Россия сегодня" с 85-летием, пожелав ему успешных проектов и крепкого здоровья.

"Ваш труд и высокий профессионализм на протяжении многих лет служат надежной основой для объективного информирования общества, в том числе в вопросах охраны здоровья", - заключил министр.