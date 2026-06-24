Мурашко поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравил коллектив международного информационного агентства "Россия сегодня" с 85-летием.
- Он выразил уверенность в том, что опыт и профессионализм коллектива будут залогом новых побед.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравил коллектив международного информационного агентства "Россия сегодня" с 85-летием, пожелав ему успешных проектов и крепкого здоровья.
"От всей души желаю коллективу неиссякаемой энергии, успешных проектов и, конечно, крепкого здоровья", - сказал министр, чьи слова приводятся в канале Минздрава на платформе "Макс".
Мурашко выразил уверенность, что опыт, человеческие качества и мастерство коллектива, объединившего профессионалов журналистики, и впредь будут залогом новых побед.
"Ваш труд и высокий профессионализм на протяжении многих лет служат надежной основой для объективного информирования общества, в том числе в вопросах охраны здоровья", - заключил министр.
Президент России Владимир Путин в среду поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с его 85-летием, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.