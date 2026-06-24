Рейтинг@Mail.ru
Открытие фотовыставки к 85-летию Совинформбюро в Москве - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
85 лет Совинформбюро - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
85 лет Совинформбюро
 
18:41 24.06.2026 (обновлено: 19:53 24.06.2026)

Открытие фотовыставки к 85-летию Совинформбюро в Москве

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Музее Победы на Поклонной горе открылась фотовыставка "На передовой", посвященная военкорам Великой Отечественной войны и современности.

Посетитель на открытии фотовыставки к 85-летию Совинформбюро На передовой в Музее Победы в Москве

В Музее Победы на Поклонной горе открылась фотовыставка "На передовой", посвященная военкорам Великой Отечественной войны и современности.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Мероприятие организовано медиагруппой "Россия сегодня" совместно с Музеем Победы и приурочено к 85-летию Советского информбюро — родоначальника МИА "Россия сегодня".

Посетители на открытии фотовыставки к 85-летию Совинформбюро На передовой в Музее Победы в Москве

Мероприятие организовано медиагруппой "Россия сегодня" совместно с Музеем Победы и приурочено к 85-летию Советского информбюро — родоначальника МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселев напомнил, что 85 лет назад, на третий день Великой Отечественной войны, было создано Совинформбюро, "и слово, как и винтовка, стало нашим оружием".

Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на открытии фотовыставки к 85-летию Совинформбюро На передовой в Музее Победы в Москве

Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселев напомнил, что 85 лет назад, на третий день Великой Отечественной войны, было создано Совинформбюро, "и слово, как и винтовка, стало нашим оружием".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Посетители выставки смогут увидеть уникальные портреты военкоров Великой Отечественной войны — Георгия Зельмы, Макса Альперта, Ольги Ландер, Аркадия Шайхета, Константина Симонова, а также их современных коллег — Ростислава Журавлева, Ивана Зуева, Андрея Стенина и других журналистов, которые работали до последнего дня жизни или продолжают работать на передовой.

Посетитель на открытии фотовыставки к 85-летию Совинформбюро На передовой в Музее Победы в Москве

Посетители выставки смогут увидеть уникальные портреты военкоров Великой Отечественной войны — Георгия Зельмы, Макса Альперта, Ольги Ландер, Аркадия Шайхета, Константина Симонова, а также их современных коллег — Ростислава Журавлева, Ивана Зуева, Андрея Стенина и других журналистов, которые работали до последнего дня жизни или продолжают работать на передовой.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Фотокорреспонденты Алексей Белкин и Евгений Биятов на открытии фотовыставки.

Фотокорреспонденты Алексей Белкин и Евгений Биятов на открытии фотовыставки к 85-летию Совинформбюро На передовой в Музее Победы в Москве

Фотокорреспонденты Алексей Белкин и Евгений Биятов на открытии фотовыставки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что работа журналистов нередко связана с риском для жизни — и прежде всего это касается профессии военного корреспондента. Зная это, они продолжают ездить на фронт, чтобы информировать людей и весь мир о том, что происходит, и рассказывать правду.

Главный редактор Международной медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян на открытии фотовыставки к 85-летию Совинформбюро На передовой в Музее Победы в Москве

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что работа журналистов нередко связана с риском для жизни — и прежде всего это касается профессии военного корреспондента. Зная это, они продолжают ездить на фронт, чтобы информировать людей и весь мир о том, что происходит, и рассказывать правду.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Ключевая особенность выставки — технология "оживления" исторических снимков с помощью нейросетей. Посетитель видит не только статичное черно-белое или цветное изображение, но и движение, мимику портретов, смену ракурсов.

Посетители на открытии фотовыставки к 85-летию Совинформбюро На передовой в Музее Победы в Москве

Ключевая особенность выставки — технология "оживления" исторических снимков с помощью нейросетей. Посетитель видит не только статичное черно-белое или цветное изображение, но и движение, мимику портретов, смену ракурсов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Фотовыставка к 85-летию Совинформбюро пройдет также в российских дипломатических представительствах за рубежом как в онлайн-формате, так и на установленных экранах.

Посетители на открытии фотовыставки к 85-летию Совинформбюро На передовой в Музее Победы в Москве

Фотовыставка к 85-летию Совинформбюро пройдет также в российских дипломатических представительствах за рубежом как в онлайн-формате, так и на установленных экранах.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
85 лет СовинформбюроФотоРоссияМоскваМакс АльпертДмитрий КиселевКонстантин Симонов (политолог)Музей Победы85-летие Совинформбюро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала