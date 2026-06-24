Открытие фотовыставки к 85-летию Совинформбюро в Москве

В Музее Победы на Поклонной горе открылась фотовыставка "На передовой", посвященная военкорам Великой Отечественной войны и современности.
В Музее Победы на Поклонной горе открылась фотовыставка "На передовой", посвященная военкорам Великой Отечественной войны и современности.
Мероприятие организовано медиагруппой "Россия сегодня" совместно с Музеем Победы и приурочено к 85-летию Советского информбюро — родоначальника МИА "Россия сегодня".
Мероприятие организовано медиагруппой "Россия сегодня" совместно с Музеем Победы и приурочено к 85-летию Советского информбюро — родоначальника МИА "Россия сегодня".
Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселев напомнил, что 85 лет назад, на третий день Великой Отечественной войны, было создано Совинформбюро, "и слово, как и винтовка, стало нашим оружием".
Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселев напомнил, что 85 лет назад, на третий день Великой Отечественной войны, было создано Совинформбюро, "и слово, как и винтовка, стало нашим оружием".
Посетители выставки смогут увидеть уникальные портреты военкоров Великой Отечественной войны — Георгия Зельмы, Макса Альперта, Ольги Ландер, Аркадия Шайхета, Константина Симонова, а также их современных коллег — Ростислава Журавлева, Ивана Зуева, Андрея Стенина и других журналистов, которые работали до последнего дня жизни или продолжают работать на передовой.
Посетители выставки смогут увидеть уникальные портреты военкоров Великой Отечественной войны — Георгия Зельмы, Макса Альперта, Ольги Ландер, Аркадия Шайхета, Константина Симонова, а также их современных коллег — Ростислава Журавлева, Ивана Зуева, Андрея Стенина и других журналистов, которые работали до последнего дня жизни или продолжают работать на передовой.
Фотокорреспонденты Алексей Белкин и Евгений Биятов на открытии фотовыставки.
Фотокорреспонденты Алексей Белкин и Евгений Биятов на открытии фотовыставки.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что работа журналистов нередко связана с риском для жизни — и прежде всего это касается профессии военного корреспондента. Зная это, они продолжают ездить на фронт, чтобы информировать людей и весь мир о том, что происходит, и рассказывать правду.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что работа журналистов нередко связана с риском для жизни — и прежде всего это касается профессии военного корреспондента. Зная это, они продолжают ездить на фронт, чтобы информировать людей и весь мир о том, что происходит, и рассказывать правду.
Ключевая особенность выставки — технология "оживления" исторических снимков с помощью нейросетей. Посетитель видит не только статичное черно-белое или цветное изображение, но и движение, мимику портретов, смену ракурсов.
Ключевая особенность выставки — технология "оживления" исторических снимков с помощью нейросетей. Посетитель видит не только статичное черно-белое или цветное изображение, но и движение, мимику портретов, смену ракурсов.
Фотовыставка к 85-летию Совинформбюро пройдет также в российских дипломатических представительствах за рубежом как в онлайн-формате, так и на установленных экранах.
Фотовыставка к 85-летию Совинформбюро пройдет также в российских дипломатических представительствах за рубежом как в онлайн-формате, так и на установленных экранах.