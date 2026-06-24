Открытие фотовыставки к 85-летию Совинформбюро в Москве

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что работа журналистов нередко связана с риском для жизни — и прежде всего это касается профессии военного корреспондента. Зная это, они продолжают ездить на фронт, чтобы информировать людей и весь мир о том, что происходит, и рассказывать правду.