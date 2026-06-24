Волк поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МВД России Ирина Волк поблагодарила коллектив медиагруппы «Россия сегодня» за объективное и качественное освещение работы полиции.
- Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства «Россия сегодня» с 85-летием Совинформбюро и отметил, что коллектив медиагруппы продолжает традиции предшественников и сохраняет позиции лидера рынка.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Официальный представитель МВД России Ирина Волк в поздравлении по случаю 85-летия Совинформбюро поблагодарила коллектив медиагруппы "Россия сегодня" за объективное и качественное освещение работы полиции.
"Благодарю руководителей и коллектив медиагруппы за объективное и качественное освещение полицейской службы, за готовность в любой момент предоставить площадку для обсуждения актуальных вопросов деятельности МВД России", - написала Волк в Telegram-канале.
Совинформбюро — 85 лет
Вчера, 00:20
Президент России Владимир Путин в среду поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.
Легендарное Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".