Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МВД России Ирина Волк поблагодарила коллектив медиагруппы «Россия сегодня» за объективное и качественное освещение работы полиции.

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства «Россия сегодня» с 85-летием Совинформбюро и отметил, что коллектив медиагруппы продолжает традиции предшественников и сохраняет позиции лидера рынка.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Официальный представитель МВД России Ирина Волк в поздравлении по случаю 85-летия Совинформбюро поблагодарила коллектив медиагруппы "Россия сегодня" за объективное и качественное освещение работы полиции.

Telegram-канале. "Благодарю руководителей и коллектив медиагруппы за объективное и качественное освещение полицейской службы, за готовность в любой момент предоставить площадку для обсуждения актуальных вопросов деятельности МВД России ", - написала Волк

Президент России Владимир Путин в среду поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.