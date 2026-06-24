Краткий пересказ от РИА ИИ Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил медиагруппу «Россия сегодня» с 85-летием.

Золотов отметил, что в условиях острейшей информационной борьбы сотрудники медиагруппы остаются верны традициям — мужественному и бескомпромиссному служению истине.

Глава ведомства пожелал коллективу «России сегодня» крепкого здоровья, несгибаемой воли и стойкости.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием, отметив, что в условиях острейшей информационной борьбы ее сотрудники остаются верны традициям - мужественному и бескомпромиссному служению истине.

Золотов направил поздравления гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и всему коллективу в связи с 85-й годовщиной со дня образования. Он отметил, что в 1941 году, когда в стране начинало работу Совинформбюро – прямой предшественник "России сегодня", журналисты первыми доносили правду на передовую и в тыл, поддерживали боевой дух солдат и мирных граждан, разоблачали дезинформацию противника.

"Сегодня в условиях острейшей информационной борьбы "Россия сегодня" остается верна своим традициям – мужественному и бескомпромиссному служению истине. Коллектив агентства, по словам директора Росгвардии, стал тем самым надежным голосом, который одинаково важен и для бойца на передовой, и для труженика в тылу, достойно принимая на себя эту высокую ответственность", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Золотов подчеркнул важность того, что журналисты агентства находятся рядом не в роли сторонних наблюдателей, а в качестве боевых товарищей – тех, кто понимает цену ратного подвига и умеет рассказать о нём честно, без лишнего пафоса, но искренне и уважительно.

"Глава ведомства пожелал Дмитрию Киселеву и каждому члену команды "России сегодня" крепкого здоровья, несгибаемой воли и той самой стойкости, которая 85 лет назад помогла выстоять, а сегодня позволяет побеждать в противостоянии ценностных убеждений", - заключается в сообщении.

Восемьдесят пять лет назад, 24 июня 1941 года, для оперативного освещения положения дел на фронтах было создано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".