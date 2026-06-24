Здание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото

Здание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве

Посольство в Кувейте поздравило медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем

Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство РФ в Кувейте поздравило сотрудников и руководство международного информационного агентства «Россия сегодня» с 85-летием.

Глава дипмиссии в Кувейте Владимир Желтов отметил важную роль медиагруппы в освещении мировых событий, особенно в арабском регионе.

Ведущая кувейтская газета Al-Jarida также передала агентству поздравления и выразила пожелания дальнейшего развития международного медийного сотрудничества.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Кувейте поздравило сотрудников и руководство международного информационного агентства "Россия сегодня" с 85-летием, отметив важную роль медиагруппы в освещении мировых событий, в особенности в арабском регионе.

Ровно 85 лет назад, 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах было создано легендарное Совинформбюро , от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости ", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".

"Ваш голос слышен в арабском мире в целом и Кувейте в частности", - говорится в поздравительном письме главы дипмиссии в Кувейте Владимира Желтова.

По его словам, работа агентства важна в условиях ведущейся против России информационной войны.

Посольство также передало агентству поздравления, направленные ведущей кувейтской газетой Al-Jarida

"С пожеланиями дальнейших успехов и достижений Вам (руководству - ред.) и всему коллективу "Россия сегодня", а также развития международного медийного сотрудничества в целях реализации миссии средств массовой информации, укрепления диалога культур и народов", - говорится в письме главного редактора газеты Al-Jarida Насера аль-Отейби.