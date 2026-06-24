Посольство в Кувейте поздравило медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство РФ в Кувейте поздравило сотрудников и руководство международного информационного агентства «Россия сегодня» с 85-летием.
- Глава дипмиссии в Кувейте Владимир Желтов отметил важную роль медиагруппы в освещении мировых событий, особенно в арабском регионе.
- Ведущая кувейтская газета Al-Jarida также передала агентству поздравления и выразила пожелания дальнейшего развития международного медийного сотрудничества.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Кувейте поздравило сотрудников и руководство международного информационного агентства "Россия сегодня" с 85-летием, отметив важную роль медиагруппы в освещении мировых событий, в особенности в арабском регионе.
Ровно 85 лет назад, 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах было создано легендарное Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".
Совинформбюро — 85 лет
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"Ваш голос слышен в арабском мире в целом и Кувейте в частности", - говорится в поздравительном письме главы дипмиссии в Кувейте Владимира Желтова.
По его словам, работа агентства важна в условиях ведущейся против России информационной войны.
Посольство также передало агентству поздравления, направленные ведущей кувейтской газетой Al-Jarida
"С пожеланиями дальнейших успехов и достижений Вам (руководству - ред.) и всему коллективу "Россия сегодня", а также развития международного медийного сотрудничества в целях реализации миссии средств массовой информации, укрепления диалога культур и народов", - говорится в письме главного редактора газеты Al-Jarida Насера аль-Отейби.
Президент России Владимир Путин ранее поздравил сотрудников и ветеранов "Россия сегодня" с его 85-летием, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.