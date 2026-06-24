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Журналисты Таджикистана поздравили медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием - РИА Новости, 24.06.2026
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12:47 24.06.2026
Журналисты Таджикистана поздравили медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием

В Таджикистане поздравили медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро

© РИА Новости"Россия сегодня"
Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости
"Россия сегодня". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор таджикской медиакомпании «Имруз Медиа» Муним Оламов поздравил международную медиагруппу «Россия сегодня» с 85-летием Совинформбюро.
  • Оламов подчеркнул задачи информационного бюро, связанные с освещением событий на фронте и в тылу в 1941 году, и привел в пример сводки с фразой «От Советского информбюро».
  • Политический обозреватель и публицист из Таджикистана Олим Ширинов отметил особую значимость деятельности Советского информационного бюро и недопустимость искажения истории Великой Отечественной войны.
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Генеральный директор таджикской медиакомпании "Имруз Медиа" Муним Оламов поздравил международную медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро и пожелал много позитивных инфоповодов.
Глава компании подчеркнул задачи информационного бюро, связанные с освещением событий на фронте и в тылу в 1941 году. Он также привел в пример сводки с фразой "От Советского информбюро", которые зачитывал народный артист СССР Юрий Левитан.
Совинформбюро — 85 лет - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Совинформбюро — 85 лет
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"Желаю здоровья, везения, бодрости и много позитивных инфоповодов для того, чтобы порадовать своего зрителя и читателя!" - написал Оламов в поздравительном письме.
Особую значимость деятельности Советского информационного бюро отметил политический обозреватель и публицист из Таджикистана Олим Ширинов. Он указал, как в годы войны было важно получать своевременную информацию и репортажи с места событий. Ширинов также назвал недопустимым искажение истории Великой Отечественной войны и превращение ее "в инструмент политической конъюнктуры".
"В условиях, когда в ряде стран предпринимаются настойчивые попытки переписать историю, приравнять освободителей к палачам и героизировать пособников нацизма, честное слово, документы и свидетельства очевидцев приобретают особое значение", - заключил Ширинов.
Советское информбюро было создано на третий день Великой Отечественной войны. На протяжении 85 лет агентство, позже преобразованное в Агентство печати "Новости" (АПН), а затем в РИА Новости, оставалось главным голосом страны, фиксируя ключевые события отечественной и мировой истории. Сегодня его традиции продолжает медиагруппа "Россия сегодня", объединяющая РИА Новости и Sputnik.
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов международной медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием, подчеркнув, что нынешний ее коллектив достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Медведев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро
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ТаджикистанРоссияСССРВладимир ПутинЮрий Левитан
 
 
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