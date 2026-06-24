Краткий пересказ от РИА ИИ Генеральный директор таджикской медиакомпании «Имруз Медиа» Муним Оламов поздравил международную медиагруппу «Россия сегодня» с 85-летием Совинформбюро.

Оламов подчеркнул задачи информационного бюро, связанные с освещением событий на фронте и в тылу в 1941 году, и привел в пример сводки с фразой «От Советского информбюро».

Политический обозреватель и публицист из Таджикистана Олим Ширинов отметил особую значимость деятельности Советского информационного бюро и недопустимость искажения истории Великой Отечественной войны.

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Генеральный директор таджикской медиакомпании "Имруз Медиа" Муним Оламов поздравил международную медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро и пожелал много позитивных инфоповодов.

Юрий Левитан. Глава компании подчеркнул задачи информационного бюро, связанные с освещением событий на фронте и в тылу в 1941 году. Он также привел в пример сводки с фразой "От Советского информбюро", которые зачитывал народный артист СССР

"Желаю здоровья, везения, бодрости и много позитивных инфоповодов для того, чтобы порадовать своего зрителя и читателя!" - написал Оламов в поздравительном письме.

Особую значимость деятельности Советского информационного бюро отметил политический обозреватель и публицист из Таджикистана Олим Ширинов. Он указал, как в годы войны было важно получать своевременную информацию и репортажи с места событий. Ширинов также назвал недопустимым искажение истории Великой Отечественной войны и превращение ее "в инструмент политической конъюнктуры".

"В условиях, когда в ряде стран предпринимаются настойчивые попытки переписать историю, приравнять освободителей к палачам и героизировать пособников нацизма, честное слово, документы и свидетельства очевидцев приобретают особое значение", - заключил Ширинов.

Советское информбюро было создано на третий день Великой Отечественной войны. На протяжении 85 лет агентство, позже преобразованное в Агентство печати "Новости" (АПН), а затем в РИА Новости, оставалось главным голосом страны, фиксируя ключевые события отечественной и мировой истории. Сегодня его традиции продолжает медиагруппа "Россия сегодня", объединяющая РИА Новости и Sputnik.