Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный директор таджикской медиакомпании «Имруз Медиа» Муним Оламов поздравил международную медиагруппу «Россия сегодня» с 85-летием Совинформбюро.
- Оламов подчеркнул задачи информационного бюро, связанные с освещением событий на фронте и в тылу в 1941 году, и привел в пример сводки с фразой «От Советского информбюро».
- Политический обозреватель и публицист из Таджикистана Олим Ширинов отметил особую значимость деятельности Советского информационного бюро и недопустимость искажения истории Великой Отечественной войны.
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Генеральный директор таджикской медиакомпании "Имруз Медиа" Муним Оламов поздравил международную медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро и пожелал много позитивных инфоповодов.
Глава компании подчеркнул задачи информационного бюро, связанные с освещением событий на фронте и в тылу в 1941 году. Он также привел в пример сводки с фразой "От Советского информбюро", которые зачитывал народный артист СССР Юрий Левитан.
Совинформбюро — 85 лет
Вчера, 00:20
"Желаю здоровья, везения, бодрости и много позитивных инфоповодов для того, чтобы порадовать своего зрителя и читателя!" - написал Оламов в поздравительном письме.
Особую значимость деятельности Советского информационного бюро отметил политический обозреватель и публицист из Таджикистана Олим Ширинов. Он указал, как в годы войны было важно получать своевременную информацию и репортажи с места событий. Ширинов также назвал недопустимым искажение истории Великой Отечественной войны и превращение ее "в инструмент политической конъюнктуры".
"В условиях, когда в ряде стран предпринимаются настойчивые попытки переписать историю, приравнять освободителей к палачам и героизировать пособников нацизма, честное слово, документы и свидетельства очевидцев приобретают особое значение", - заключил Ширинов.
Советское информбюро было создано на третий день Великой Отечественной войны. На протяжении 85 лет агентство, позже преобразованное в Агентство печати "Новости" (АПН), а затем в РИА Новости, оставалось главным голосом страны, фиксируя ключевые события отечественной и мировой истории. Сегодня его традиции продолжает медиагруппа "Россия сегодня", объединяющая РИА Новости и Sputnik.
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов международной медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием, подчеркнув, что нынешний ее коллектив достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.