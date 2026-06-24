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Шойгу поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро - РИА Новости, 24.06.2026
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11:07 24.06.2026 (обновлено: 11:08 24.06.2026)
Шойгу поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро

Шойгу поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медиагруппа «Россия сегодня» является лидером среди российских СМИ и продолжает лучшие традиции Совинформбюро.
  • Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах Великой Отечественной войны.
  • Медиахолдинг МИА «Россия сегодня» осуществляет широкую информационную и просветительскую работу в области военно-патриотического и культурного воспитания, а также сохранения исторической памяти.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" является лидером среди российских СМИ, продолжая самые лучшие традиции Совинформбюро и выполняя большую работу по повышению престижа защиты Отечества, отметил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в поздравлении коллективу агентства, направленном на имя генерального директора Дмитрия Киселева.
Легендарное Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".
Совинформбюро — 85 лет - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Совинформбюро — 85 лет
Вчера, 00:20
"Известное во всем мире международное информационное агентство является продолжателем самых лучших традиций знаменитого Совинформбюро, созданного на второй день Великой Отечественной войны 24 июня 1941 года. Именно из сводок Совинформбюро страна узнавала о ситуации на фронтах, о победах Красной Армии и поражениях вермахта", - отметил Шойгу.
Совинформбюро первым официально сообщило 9 мая 1945 года о победе над фашистской Германией, добавил секретарь Совета безопасности РФ.
Медиахолдинг МИА "Россия сегодня", включающий РИА Новости и международное агентство Sputnik, является лидером среди российских СМИ, новости и "молнии" которого первыми информируют мировое сообщество о наиболее важных общественно-политических событиях в России, подчеркнул Шойгу.
"МИА "Россия Сегодня" завоевало большой авторитет и признание широкой online-аудитории читателей и зрителей в России и за рубежом, осуществляет широкую информационную и просветительскую работу в области военно-патриотического, культурного воспитания, а также сохранения исторической памяти и повышении престижа защиты Отечества", - добавил Шойгу.
Президент России Владимир Путин ранее поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с его 85-летием, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Путин поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро
Вчера, 00:48
 
РоссияСергей ШойгуГерманияДмитрий КиселевАгентство печати "Новости"Владимир ПутинСовинформбюро
 
 
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