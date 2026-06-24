Лавров поздравил Киселева с 85-летием Совинформбюро

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил генерального директора международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева с 85-летием агентства.

Лавров отметил, что МИА «Россия сегодня» является одним из лидеров отечественной информационной индустрии и пользуется исключительным авторитетом в мировом медиасообществе.

Министр подчеркнул, что коллектив агентства сохраняет традиции доблести и профессионализма, заложенные предшественниками.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с 85-летием агентства, подчеркнув, что нынешний коллектив сохраняет традиции доблести предшественников, пользуется исключительным авторитетом в мировом медиасообществе.

Лаврова "Уважаемый Дмитрий Константинович, от имени коллектива министерства иностранных дел и от себя лично поздравляю Вас с 85-летием МИА "Россия сегодня". История агентства берет начало с первых дней Великой Отечественной войны, когда лучшие журналистские силы были брошены на борьбу с фашистской пропагандой и доведение до международной аудитории правды о событиях на фронте", - говорится в поздравительном письме

Министр отметил, что легендарные сводки Совинформбюро стали символом приближения Победы советского народа. "Именно тогда закладывались традиции доблести, чести и высочайшего профессионализма, которые Вы и Ваши коллеги бережно храните по сей день", - добавил он.

"МИА "Россия сегодня" является одним из лидеров отечественной информационной индустрии и пользуется исключительным авторитетом в мировом медиасообществе. Корреспонденты, как и раньше, несут службу в условиях турбулентной международной обстановки и героически исполняют свой долг на передовой", - подчеркнул Лавров.

На Смоленской площади ценят проверенную временем дружбу и всегда готовы к реализации новых совместных проектов, указал министр.