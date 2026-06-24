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Лавров поздравил Киселева с 85-летием Совинформбюро - РИА Новости, 24.06.2026
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10:06 24.06.2026 (обновлено: 10:08 24.06.2026)

Лавров поздравил Киселева с 85-летием Совинформбюро

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил генерального директора международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева с 85-летием агентства.
  • Лавров отметил, что МИА «Россия сегодня» является одним из лидеров отечественной информационной индустрии и пользуется исключительным авторитетом в мировом медиасообществе.
  • Министр подчеркнул, что коллектив агентства сохраняет традиции доблести и профессионализма, заложенные предшественниками.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с 85-летием агентства, подчеркнув, что нынешний коллектив сохраняет традиции доблести предшественников, пользуется исключительным авторитетом в мировом медиасообществе.
"Уважаемый Дмитрий Константинович, от имени коллектива министерства иностранных дел и от себя лично поздравляю Вас с 85-летием МИА "Россия сегодня". История агентства берет начало с первых дней Великой Отечественной войны, когда лучшие журналистские силы были брошены на борьбу с фашистской пропагандой и доведение до международной аудитории правды о событиях на фронте", - говорится в поздравительном письме Лаврова.
Совинформбюро — 85 лет - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Совинформбюро — 85 лет
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Министр отметил, что легендарные сводки Совинформбюро стали символом приближения Победы советского народа. "Именно тогда закладывались традиции доблести, чести и высочайшего профессионализма, которые Вы и Ваши коллеги бережно храните по сей день", - добавил он.
"МИА "Россия сегодня" является одним из лидеров отечественной информационной индустрии и пользуется исключительным авторитетом в мировом медиасообществе. Корреспонденты, как и раньше, несут службу в условиях турбулентной международной обстановки и героически исполняют свой долг на передовой", - подчеркнул Лавров.
На Смоленской площади ценят проверенную временем дружбу и всегда готовы к реализации новых совместных проектов, указал министр.
"Желаю Вам и всему коллективу медиагруппы крепкого здоровья, успехов, новых побед и всего самого доброго", - заключил он.
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ОбществоРоссияСергей ЛавровДмитрий КиселевСовинформбюро
 
 
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