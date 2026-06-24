Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит божественную литургию в праздник Святой Троицы в Успенском соборе Троицко-Сергиевой Лавры. Архивное фото

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит божественную литургию в праздник Святой Троицы в Успенском соборе Троицко-Сергиевой Лавры

Краткий пересказ от РИА ИИ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил руководство и сотрудников Международной медиагруппы «Россия сегодня» с 85-летием со дня основания Совинформбюро.

Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года и является предшественником современной медиагруппы «Россия сегодня».

Патриарх Кирилл выразил признательность журналистам за внимание к жизни Русской православной церкви и пожелал им успехов в дальнейших трудах.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил руководство и сотрудников Международной медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием со дня основания Совинформбюро, предшественника современной компании, текст поздравления приводится на Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил руководство и сотрудников Международной медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием со дня основания Совинформбюро, предшественника современной компании, текст поздравления приводится на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости ", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".

"Сердечно поздравляю вас и всех сотрудников Международной медиагруппы "Россия сегодня" со знаменательной датой - 85-летием со дня основания легендарного Совинформбюро, предшественника современной компании. Отрадно отметить, что медиагруппа, занимающая ныне лидирующие позиции как в нашей стране, так и за ее пределами, расширяет сферу информационного влияния по всему миру и предлагает аудитории правдивый контент в различных форматах", - говорится на сайте РПЦ

Патриарх Кирилл выразил признательность журналистам за внимание к жизни Русской православной церкви, за уважительное и профессиональное освещение религиозных тем, за стремление утверждать в сознании людей непреходящие духовно-нравственные ценности.

"Желаю вам и вашим коллегам крепости сил и вдохновения, помощи Божией и успехов в дальнейших трудах, со тщанием и ответственностью совершаемых вами на пользу нашей страны и сограждан", - заключил патриарх Кирилл.