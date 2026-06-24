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Совинформбюро — 85 лет - РИА Новости, 24.06.2026
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85 лет Совинформбюро - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
85 лет Совинформбюро
 
00:20 24.06.2026
Совинформбюро — 85 лет
Организация, созданная на третий день Великой Отечественной войны, стала главным источником информации для миллионов людей. За 85 лет ее история прошла путь от фронтовых сводок до крупнейших медиабрендов России.
2026-06-24T00:20:00+03:00
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Совинформбюро — 85 лет

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Организация, созданная на третий день Великой Отечественной войны, стала главным источником информации для миллионов людей. За 85 лет ее история прошла путь от фронтовых сводок до крупнейших медиабрендов России.
 
85 лет СовинформбюроВидеоСовинформбюро
 
 
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