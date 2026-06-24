Совинформбюро — 85 лет

Организация, созданная на третий день Великой Отечественной войны, стала главным источником информации для миллионов людей. За 85 лет ее история прошла путь от фронтовых сводок до крупнейших медиабрендов России.
Организация, созданная на третий день Великой Отечественной войны, стала главным источником информации для миллионов людей. За 85 лет ее история прошла путь от фронтовых сводок до крупнейших медиабрендов России.
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