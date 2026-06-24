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Открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро - РИА Новости, 24.06.2026
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85 лет Совинформбюро - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
85 лет Совинформбюро
 
00:06 24.06.2026
Открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро

В российских диппредставительствах открылась фотовыставка "85 лет Совинформбюро"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФотовыставка, посвященная 85-летию Совинформбюро
Фотовыставка, посвященная 85-летию Совинформбюро - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Фотовыставка, посвященная 85-летию Совинформбюро. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медиагруппа «Россия сегодня» открывает фотовыставку «85 лет Совинформбюро. Ожившая история. Запечатленная эпоха», посвященную 85-летию создания Советского информбюро.
  • Экспозиция объединяет 30 знаковых фоторабот, снятых с 1940-х по 2020-е годы, и впервые представляет историю страны через призму оживших с помощью нейросетей архивных кадров.
  • Первой площадкой, которая приняла экспозицию, стала штаб-квартира ООН в Нью-Йорке.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" в среду открывает масштабную фотовыставку "85 лет Совинформбюро. Ожившая история. Запечатленная эпоха", которая в том числе пройдет в российских дипломатических представительствах за рубежом, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы.
Выставка создана медиагруппой "Россия сегодня" при сотрудничестве и поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации. Экспозиция будет представлена в российских дипломатических представительствах за рубежом как в онлайн-формате, так и на установленных экранах.
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"Сегодня, в день 85-летия создания Советского информбюро, медиагруппа "Россия сегодня" открывает масштабную фотовыставку "85 лет Совинформбюро. Ожившая история. Запечатленная эпоха", которую можно будет увидеть по всему миру. Экспозиция объединяет 30 знаковых фоторабот, снятых с 1940-х по 2020-е годы, и впервые представляет историю страны через призму оживших с помощью нейросетей архивных кадров", - говорится в сообщении.
С приветственным словом к посетителям обратился генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, отметив, что 85 лет назад, в первые дни Великой Отечественной войны, родилось Советское информбюро и было призвано стать голосом страны "в час величайших испытаний".
"Сегодня, листая эту уникальную летопись, мы видим, как военные сводки стали началом большого пути, в котором отразилась целая эпоха. Это история нашей страны. Хроника побед, покорение космоса, триумфы наших спортсменов и великих деятелей культуры. И конечно - свидетельство той колоссальной роли, которую наша страна играла и играет на мировой арене", - сказал Киселев, чьи слова приводит пресс-служба.
Он также напомнил, что медиагруппа "Россия сегодня" и агентства РИА Новости и Sputnik являются прямыми наследниками Совинформбюро. Гендиректор подчеркнул, что сегодня военкоры медиагруппы работают так же, как и их предшественники 85 лет назад, - на передовой, рискуя жизнью, чтобы мир увидел правду. "Эта выставка - наш поклон тем, кто создавал историю. И тем, кто продолжает ее создавать сейчас", - добавил он.
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В экспозиции представлены работы известных фотокорреспондентов, среди которых Георгий Зельма, Евгений Халдей, Владимир Гребнев, Михаил Озерский, Игорь Костин и другие. Ключевая особенность выставки - технология "оживления" исторических снимков с помощью нейросетей.
В пресс-службе отметили, что первой площадкой, которая приняла экспозицию к юбилею Совинформбюро, стала штаб-квартира ООН в Нью-Йорке, где выставку в конце мая этого года открывал постпред России при ООН Василий Небензя.
Выставка приурочена к 24 июня 1941 года - именно в этот день, на третий день Великой Отечественной войны, было создано Советское информбюро. На протяжении 85 лет агентство, позже преобразованное в Агентство печати "Новости" (АПН), а затем в РИА Новости, оставалось главным голосом страны, фиксируя ключевые события отечественной и мировой истории. Сегодня его традиции продолжает медиагруппа "Россия сегодня", объединяющая РИА Новости и Sputnik.
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