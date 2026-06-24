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Совфед 1 июля рассмотрит закон об ипотечных каникулах для семей с детьми - РИА Новости, 24.06.2026
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21:09 24.06.2026
Совфед 1 июля рассмотрит закон об ипотечных каникулах для семей с детьми

Совфед 1 июля рассмотрит закон об ипотечных каникулах для семей с 2 детьми

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 1 июля сенаторы рассмотрят закон, позволяющий семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет с 1 сентября 2026 года.
  • Новый закон предоставляет возможность взять ипотечные каникулы при рождении или усыновлении (удочерении) второго ребенка или последующих детей без учета критерия снижения дохода.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сенаторы на заседании 1 июля рассмотрят закон, позволяющий с 1 сентября 2026 года семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет, говорится в повестке.
Закон подготовлен во исполнение поручения президента России в целях поддержки семей с детьми.
В настоящее время при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений.
Новый закон в целях стимулирования рождаемости в России предоставляет гражданам возможность при рождении или усыновлении (удочерении) второго ребенка или последующих детей взять ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев.
При этом критерий снижения дохода в данных случаях применяться не будет.
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