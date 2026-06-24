Совфед 1 июля рассмотрит закон об ипотечных каникулах для семей с детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ 1 июля сенаторы рассмотрят закон, позволяющий семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет с 1 сентября 2026 года.

Новый закон предоставляет возможность взять ипотечные каникулы при рождении или усыновлении (удочерении) второго ребенка или последующих детей без учета критерия снижения дохода.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сенаторы на заседании 1 июля рассмотрят закон, позволяющий с 1 сентября 2026 года семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет, говорится в повестке.

Закон подготовлен во исполнение поручения президента России в целях поддержки семей с детьми.

В настоящее время при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений.

Новый закон в целях стимулирования рождаемости в России предоставляет гражданам возможность при рождении или усыновлении (удочерении) второго ребенка или последующих детей взять ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев.