Рейтинг@Mail.ru
Началось производство полнометражного фильма "Соратники" - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 24.06.2026
Началось производство полнометражного фильма "Соратники"

Полнометражный фильм "Соратники" запущен в производство

© Предоставлено пресс-службой кинокомпании "Флора фильм"Постер фильма "Соратники"
Постер фильма Соратники - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Предоставлено пресс-службой кинокомпании "Флора фильм"
Постер фильма "Соратники"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Стартовало производство художественного полнометражного фильма "Соратники", сообщает пресс-служба кинокомпании "Флора фильм".
Как отмечают создатели, картина соединяет историческую память, боевой триллер и глубокую человеческую историю.
"”Соратники” – это военно-драматическая история о боевом братстве и нравственном выборе, где “соратник” – не формальный союзник, а человек, который остается рядом, когда цена ошибки максимальна", – поясняет генеральный продюсер фильма Дмитрий Зайцев, его слова приводит пресс-служба.
Он подчеркнул, что действие картины разворачивается в двух временных пластах. Историческая линия обращается к реальным событиям 1945–1946 годов в Корее и к эпизоду, связанному с подвигом советского лейтенанта Якова Новиченко во время церемонии в Пхеньяне – рискуя жизнью, он закрыл собою председателя Временного народного комитета Северной Кореи Ким Ир Сена.
Современная часть переносит действие в Курскую область в 2024 году. По сюжету российский капитан Андрей Сергеев (позывной "Кедр") и северокорейский капитан Ким Су Хо должны объединить подразделения, чтобы сорвать план противника, угрожающий мирным жителям. Через недоверие, потери и ошибки герои приходят к реальному взаимному доверию.
 
Культура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала