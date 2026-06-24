Началось производство полнометражного фильма "Соратники"

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Стартовало производство художественного полнометражного фильма "Соратники", сообщает пресс-служба кинокомпании "Флора фильм".

Как отмечают создатели, картина соединяет историческую память, боевой триллер и глубокую человеческую историю.

"”Соратники” – это военно-драматическая история о боевом братстве и нравственном выборе, где “соратник” – не формальный союзник, а человек, который остается рядом, когда цена ошибки максимальна", – поясняет генеральный продюсер фильма Дмитрий Зайцев, его слова приводит пресс-служба.

Он подчеркнул, что действие картины разворачивается в двух временных пластах. Историческая линия обращается к реальным событиям 1945–1946 годов в Корее и к эпизоду, связанному с подвигом советского лейтенанта Якова Новиченко во время церемонии в Пхеньяне – рискуя жизнью, он закрыл собою председателя Временного народного комитета Северной Кореи Ким Ир Сена.