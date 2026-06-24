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Сомнолог рассказал о пользе дневного сна - РИА Новости, 24.06.2026
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15:57 24.06.2026
Сомнолог рассказал о пользе дневного сна

Сомнолог Яковлев: дневной сон помогает восстановить силы, если он короткий

© Фото : Unspalsh/Vladislav MuslakovДевушка во время сна
Девушка во время сна - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Unspalsh/Vladislav Muslakov
Девушка во время сна . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дневной сон помогает восстановить силы, но только если он короткий, иначе можно проснуться разбитым.
  • Сон состоит из циклов по 90 минут, и короткий сон в 15–20 минут не дает погрузиться в глубокую стадию, поэтому пробуждение будет легким.
  • Сомнолог рекомендует спать днем с 13:00 до 15:00, ставить будильник на 15–20 минут и не нажимать «отложить», а после 16:00 дневной сон лучше исключить, чтобы не сбить ночной ритм.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Дневной сон помогает восстановить силы, но только если он короткий, иначе можно проснуться разбитым, рассказал сомнолог Скандинавского центра здоровья Борис Яковлев.
"Если человек проснулся в первой или второй стадии, он чувствует себя свежим. Если разбудить его на третьей, глубокой, наступает то, что мы называем сонной инерцией. Это состояние тяжелой разбитости, замедленных реакций и плохого настроения, которое может держаться от 30 минут до двух часов", - сказал Яковлев "Газете.Ru".
По словам врача, сон состоит из циклов по 90 минут. Он подчеркнул, что короткий сон в 15–20 минут не дает провалиться в глубокую стадию, поэтому пробуждение легкое. А если спать дольше, мозг успевает погрузиться в глубокий сон, и проснуться будет трудно, объяснил он.
Яковлев советует спать днем с 13.00 до 15.00, ставить будильник на 15-20 минут и не нажимать "отложить", отметил специалист. После 16.00 дневной сон лучше исключить, чтобы не сбить ночной ритм, добавил он.
"На корпоративных тренингах часто задают вопрос, можно ли проспать обед и работать продуктивно весь день. Можно, если уложиться в 15–20 минут. Сорокаминутный "кусок" идет скорее во вред: человек не успевает пройти полный цикл, но успевает уйти в глубокую фазу. Хуже только пропустить дневной сон совсем после бессонной ночи", - резюмировал сомнолог.
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