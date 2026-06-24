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Онколог рассказал, в каких случаях стоит посещать солярий - РИА Новости, 24.06.2026
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14:59 24.06.2026
Онколог рассказал, в каких случаях стоит посещать солярий

Онколог Черемушкин: солярий перед отпуском снижает риск солнечных ожогов

© Shutterstock/FOTODOM / ILIA NEZNAEVДевушка в солярии
Девушка в солярии - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / ILIA NEZNAEV
Девушка в солярии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подготовка кожи к солнцу с помощью солярия перед отпуском снижает риск получения солнечных ожогов, заявил онколог Евгений Черемушкин.
  • Производители соляриев принимают меры предосторожности, чтобы избежать ожогов и развития рака у посетителей, опасаясь многомиллиардных исков.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Подготовка кожи к солнцу с помощью солярия перед отпуском снижает риск получения солнечных ожогов, заявил онколог Евгений Черемушкин.
"Зону с высокой ультрафиолетовой нагрузкой лучше посещать с предварительной подготовкой. Поэтому перед отъездом в отпуск лучше несколько раз посетить солярий. В настоящее время он не является причиной возникновения опухолей, поскольку никто не покупает эту машину себе домой, а все ходят в салон. Там люди подготовлены и, естественно, не допустят осложнений или проблем", - сказал Черемушкин NEWS.ru.
По словам врача, производители соляриев многократно перестраховываются, чтобы избежать ожогов и развития рака у посетителей, так как опасаются многомиллиардных исков от пострадавших.
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