Онколог рассказал, в каких случаях стоит посещать солярий

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Подготовка кожи к солнцу с помощью солярия перед отпуском снижает риск получения солнечных ожогов, заявил онколог Евгений Черемушкин.

По словам врача, производители соляриев многократно перестраховываются, чтобы избежать ожогов и развития рака у посетителей, так как опасаются многомиллиардных исков от пострадавших.