Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подготовка кожи к солнцу с помощью солярия перед отпуском снижает риск получения солнечных ожогов, заявил онколог Евгений Черемушкин.
- Производители соляриев принимают меры предосторожности, чтобы избежать ожогов и развития рака у посетителей, опасаясь многомиллиардных исков.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Подготовка кожи к солнцу с помощью солярия перед отпуском снижает риск получения солнечных ожогов, заявил онколог Евгений Черемушкин.
"Зону с высокой ультрафиолетовой нагрузкой лучше посещать с предварительной подготовкой. Поэтому перед отъездом в отпуск лучше несколько раз посетить солярий. В настоящее время он не является причиной возникновения опухолей, поскольку никто не покупает эту машину себе домой, а все ходят в салон. Там люди подготовлены и, естественно, не допустят осложнений или проблем", - сказал Черемушкин NEWS.ru.
По словам врача, производители соляриев многократно перестраховываются, чтобы избежать ожогов и развития рака у посетителей, так как опасаются многомиллиардных исков от пострадавших.
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