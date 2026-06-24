Кировский губернатор дал поручения по ликвидации последствий сильных дождей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов провел заседание региональной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций, где участники обсудили ликвидацию последствий сильных дождей, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, территория Кировской области с 13 июня находится в зоне осадков, а также под влиянием атлантического циклона. Это привело к тому, что за последние три дня уровень воды в реке Вятке поднялся на 117 сантиметров, в Чепце - на 83 сантиметра. Обильные осадки привели к подтоплению и частичному разрушению ряда дорожных участков.

"Обильные осадки привели к нарушению сообщения с рядом территорий. Есть подтопления домовых территорий, участков дорог. Задача - оперативно ликвидировать последствия обильных осадков. Введен режим повышенной готовности, чтобы оперативно реагировать на ситуацию", - приводятся в сообщении слова Соколова.

По прогнозу метеослужбы, основная часть циклона сместилась в сторону Урала, Кировская область находится в тыловой части циклона. Осадки будут продолжаться еще 10 дней, но будут носить локальный характер. В начале июля ожидается прохладная и влажная погода.

"После снижения уровня воды на всех участках дорожное полотно будет восстановлено. Создан необходимый запас щебня, гравия, техники. Обследовали водопропускные трубы. Глава региона поручил в ближайшее время обследовать русла малых рек и в случае обнаружения заторов – очистить их, чтобы вода беспрепятственно уходила", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в медицинских организациях Верхнекамского и Фаленского округов, наиболее пострадавших от ливней и последующих подтоплений дорог, создан запас лекарственных препаратов. В случае необходимости экстренной медицинской помощи будет использоваться санавиация. На всех территориях обеспечена работа инфраструктуры электроэнергетики.