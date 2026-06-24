Церемония открытия программы Дня молодежи состоится в Смоленске 27 июня

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. На площади Ленина в Смоленске – Молодежной столице России 2026 года – 27 июня в 13:00 состоится торжественная церемония открытия праздничной программы Дня молодежи с участием звезд российской эстрады, сообщает пресс-служба правительства региона.

В рамках церемонии открытия состоится массовое исполнение песни "Катюша". Для участия приглашаются все желающие. Произведение смолянина Михаила Исаковского стало символом эпохи. Идея всем вместе исполнить "Катюшу" принадлежит прапраправнуку поэта, 15-летнему Дмитрию Микуличу. С этой инициативой молодой человек обратился в молодежный центр "Пушкинский", и его предложение с радостью поддержали.

"Подарком для всех жителей и гостей станет концерт. С 13:00 до 15:00 на главной сцене выступит народный артист России, певец, композитор, актер, продюсер и телеведущий Дмитрий Маликов. Также на сцену выйдут известные среди молодежи блогеры Влад Кобяков, Артур Бабич и певец Хабиб", – написал губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем канале на платформе "Макс".