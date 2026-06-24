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Церемония открытия программы Дня молодежи состоится в Смоленске 27 июня - РИА Новости, 24.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
15:46 24.06.2026
Церемония открытия программы Дня молодежи состоится в Смоленске 27 июня

Звезды эстрады откроют программу празднования Дня молодежи в Смоленске 27 июня

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид на Соборную гору и крепостную стену Смоленска
Вид на Соборную гору и крепостную стену Смоленска - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид на Соборную гору и крепостную стену Смоленска. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. На площади Ленина в Смоленске – Молодежной столице России 2026 года – 27 июня в 13:00 состоится торжественная церемония открытия праздничной программы Дня молодежи с участием звезд российской эстрады, сообщает пресс-служба правительства региона.
В рамках церемонии открытия состоится массовое исполнение песни "Катюша". Для участия приглашаются все желающие. Произведение смолянина Михаила Исаковского стало символом эпохи. Идея всем вместе исполнить "Катюшу" принадлежит прапраправнуку поэта, 15-летнему Дмитрию Микуличу. С этой инициативой молодой человек обратился в молодежный центр "Пушкинский", и его предложение с радостью поддержали.
"Подарком для всех жителей и гостей станет концерт. С 13:00 до 15:00 на главной сцене выступит народный артист России, певец, композитор, актер, продюсер и телеведущий Дмитрий Маликов. Также на сцену выйдут известные среди молодежи блогеры Влад Кобяков, Артур Бабич и певец Хабиб", – написал губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем канале на платформе "Макс".
В пресс-службе напомнили, что праздничная программа в Смоленске будет проходить с 26 по 28 июня. Город-герой объединит тысячи гостей со всей страны. В центре города будут работать различные тематические площадки (улица "Культуры", улица "Спорта", "Модный код России" и другие), выставки, арт-объекты, "Гастрономический фестиваль" и многое другое.
 
Смоленская областьВасилий АнохинСмоленскСмоленская областьРоссияДмитрий Маликов
 
 
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