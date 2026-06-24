ВОЗ оценила скорость распространения эпидемии Эболы

Краткий пересказ от РИА ИИ Скорость распространения эпидемии Эболы превышает эффективность мер по борьбе с ней, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Подтвердились 1094 случая заражения Эболой, 277 человек скончались, 82 медработника заразились с начала эпидемии.

ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.

ЖЕНЕВА, 24 июн – РИА Новости. Скорость распространения эпидемии Эболы превышает эффективность мер по борьбе с ней, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Эпидемия продолжает расти. Скорость распространения Эболы превышает скорость введения мер по борьбе с ней", - сказал он на брифинге в Женеве

По данным ВОЗ , на сегодня подтверждены 1094 случая заражения, 277 человек скончались.

Гебрейесус отметил, что случай выявления Эболы у вернувшегося из ДРК во Францию врача указывает на риски заражения среди медперсонала. Восемьдесят два медработника были заражены с начала эпидемии, сказал он.

Глава ВОЗ указал на необходимость наращивать ответные меры по борьбе с эпидемией, отметив, что центры по лечению больных и центры для изоляции зараженных почти полностью загружены.