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ВОЗ оценила скорость распространения эпидемии Эболы - РИА Новости, 24.06.2026
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17:45 24.06.2026
ВОЗ оценила скорость распространения эпидемии Эболы

ВОЗ: скорость распространения Эболы превышает эффективность мер борьбы с ней

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Скорость распространения эпидемии Эболы превышает эффективность мер по борьбе с ней, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
  • Подтвердились 1094 случая заражения Эболой, 277 человек скончались, 82 медработника заразились с начала эпидемии.
  • ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
ЖЕНЕВА, 24 июн – РИА Новости. Скорость распространения эпидемии Эболы превышает эффективность мер по борьбе с ней, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Эпидемия продолжает расти. Скорость распространения Эболы превышает скорость введения мер по борьбе с ней", - сказал он на брифинге в Женеве.
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По данным ВОЗ, на сегодня подтверждены 1094 случая заражения, 277 человек скончались.
Гебрейесус отметил, что случай выявления Эболы у вернувшегося из ДРК во Францию врача указывает на риски заражения среди медперсонала. Восемьдесят два медработника были заражены с начала эпидемии, сказал он.
Глава ВОЗ указал на необходимость наращивать ответные меры по борьбе с эпидемией, отметив, что центры по лечению больных и центры для изоляции зараженных почти полностью загружены.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
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В миреЖенева (город)ФранцияУгандаТедрос Адханом ГебрейесусВОЗРаспространение лихорадки Эбола
 
 
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