В Рязанской области установят арт-объект в виде двухметрового квасника

"Квасник будет готов недели через полторы-две… (Размер – ред.) будет где-то 2,5 метра, сам квасник - 1,85 метра... Этот квасник – лицо скопинского гончарного промысла", - рассказал Суслин.

По его словам, квасник – это сосуд для жидкостей с отверстием внутри, куда закладывался лед. Арт-объект изготавливался под контролем специалистов по скопинской керамике. Каркас сделают из металла, а корпус - из пластика. Сверху разместится птица скопа, в средней части будет сидеть гончар.