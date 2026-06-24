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В Рязанской области установят арт-объект в виде двухметрового квасника - РИА Новости, 24.06.2026
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16:33 24.06.2026 (обновлено: 16:52 24.06.2026)
В Рязанской области установят арт-объект в виде двухметрового квасника

В Скопине установят арт-объект в виде двухметрового квасника

© Shutterstock/FOTODOM / Denis_AleksandrovСкопин, Рязанская область
Скопин, Рязанская область - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Denis_Aleksandrov
Скопин, Рязанская область. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Скопине Рязанской области установят арт-объект в виде квасника высотой 2,5 метра.
  • Арт-объект, символизирующий местный гончарный промысел, подарил городу Юрий Суслин.
  • Квасник изготовлен под контролем специалистов по скопинской керамике, его каркас сделан из металла, а корпус — из пластика.
РЯЗАНЬ, 24 июн - РИА Новости. Квасник высотой в 2,5 метра, символизирующий местный гончарный промысел, установят в Скопине Рязанской области, сообщил РИА Новости генеральный директор ООО "Промтехнология", почетный гражданин города Юрий Суслин, изготавливающий арт-объект.
Как сообщила администрация Скопинского округа на странице в социальной сети "ВКонтакте", квасник высотой в человеческий рост установят на "Гончарной сказке", территории, благоустроенной по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды. Арт-объект подарил городу Суслин.
© Администрация Скопинского округа/ВКонтактеКвасник высотой в 2,5 метра, символизирующий местный гончарный промысел, установят в Скопине Рязанской области
Квасник высотой в 2,5 метра, символизирующий местный гончарный промысел, установят в Скопине Рязанской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Администрация Скопинского округа/ВКонтакте
Квасник высотой в 2,5 метра, символизирующий местный гончарный промысел, установят в Скопине Рязанской области
"Квасник будет готов недели через полторы-две… (Размер – ред.) будет где-то 2,5 метра, сам квасник - 1,85 метра... Этот квасник – лицо скопинского гончарного промысла", - рассказал Суслин.
По его словам, квасник – это сосуд для жидкостей с отверстием внутри, куда закладывался лед. Арт-объект изготавливался под контролем специалистов по скопинской керамике. Каркас сделают из металла, а корпус - из пластика. Сверху разместится птица скопа, в средней части будет сидеть гончар.
Как рассказал Суслин, ранее он установил в Скопине девять макетов утраченных храмов, находившихся в городе, и памятник шахтерам.
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