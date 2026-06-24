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В СК раскрыли результаты анализа крови напавшего на врачей в Махачкале - РИА Новости, 24.06.2026
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08:10 24.06.2026
В СК раскрыли результаты анализа крови напавшего на врачей в Махачкале

СК: в крови напавшего с ножом на врачей в Махачкале не нашли алкоголя

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Дагестана Шамиль Сурхаев напал с ножом на двух врачей в Республиканской клинической больнице имени Вишневского в Махачкале 23 апреля.
  • В крови обвиняемого не обнаружили алкоголя или наркотических веществ.
  • Уголовное дело о покушении на убийство двух человек передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.
МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Алкоголь или наркотические вещества не обнаружили в крови жителя Дагестана, обвиняемого в нападении на врачей в больнице в Махачкале в апреле, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по республике.
В апреле в Махачкале был задержан и заключен под стражу 31-летний уроженец села Тлярата Гумбетовского района Дагестана Шамиль Сурхаев, который, по данным следствия, 23 апреля напал с ножом на двух врачей Республиканской клинической больницы имени Вишневского.
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"В целях установления наличия в его организме алкоголя либо наркотических веществ был произведен отбор биологических образцов крови. В крови не было ничего найдено. Он был абсолютно трезв", – рассказала собеседница агентства.
В приемном отделении Республиканской клинической больницы имени Вишневского в Махачкале 23 апреля Сурхаев напал с ножом на дежурившего хирурга, а затем и на травматолога, который бросился на помощь коллеге. Оба были госпитализированы, врач-хирург находился в тяжелом состоянии и был прооперирован.
После задержания на допросе, видео которого опубликовала пресс-служба МВД республики, мужчина заявил, что два-три месяца употребляет наркотики. Уголовное дело о покушении на убийство двух человек уже передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.
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