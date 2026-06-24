В СК раскрыли результаты анализа крови напавшего на врачей в Махачкале

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Дагестана Шамиль Сурхаев напал с ножом на двух врачей в Республиканской клинической больнице имени Вишневского в Махачкале 23 апреля.

В крови обвиняемого не обнаружили алкоголя или наркотических веществ.

Уголовное дело о покушении на убийство двух человек передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Алкоголь или наркотические вещества не обнаружили в крови жителя Дагестана, обвиняемого в нападении на врачей в больнице в Махачкале в апреле, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по республике.

В апреле в Махачкале был задержан и заключен под стражу 31-летний уроженец села Тлярата Гумбетовского района Дагестана Шамиль Сурхаев, который, по данным следствия, 23 апреля напал с ножом на двух врачей Республиканской клинической больницы имени Вишневского.

"В целях установления наличия в его организме алкоголя либо наркотических веществ был произведен отбор биологических образцов крови. В крови не было ничего найдено. Он был абсолютно трезв", – рассказала собеседница агентства.

В приемном отделении Республиканской клинической больницы имени Вишневского в Махачкале 23 апреля Сурхаев напал с ножом на дежурившего хирурга, а затем и на травматолога, который бросился на помощь коллеге. Оба были госпитализированы, врач-хирург находился в тяжелом состоянии и был прооперирован.