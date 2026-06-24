Психолог раскрыла прием, помогающий при похудении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Синий цвет тарелки не стимулирует аппетит и помогает контролировать порции, сообщила клинический психолог Юлия Королева.
- Участники исследований съедали в среднем на 500 килокалорий меньше с синей тарелки, чем с красной.
- Другие цвета посуды могут влиять на восприятие вкуса: красный усиливает сладость десертов и повышает аппетит, черный усиливает горечь, а желтый и оранжевый стимулируют аппетит.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Синий цвет тарелки не стимулирует аппетит и помогает контролировать порции, сообщила клинический психолог Юлия Королева.
"Если хотите похудеть - ешьте из синей посуды. Этот совет появился лет 15 назад, и это не миф. Цвет тарелки влияет на восприятие вкуса, так как за него отвечают не только рецепторы языка, но и обработка сигналов мозгом. Мы пробуем еду глазами еще до того, как она попала к нам в рот. Синий оттенок редко встречается в природной еде, он неестественный для пищи и поэтому не вызывает аппетитных ассоциаций", - сказала Королева NEWS.ru.
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По словам психолога, зрительная информация поступает в мозг быстрее вкусовой, поэтому цвет посуды влияет на восприятие блюда. Она также добавила, что синий цвет уменьшает выработку желудочного сока.
Участники исследований съедали в среднем на 500 килокалорий меньше с синей тарелки, чем с красной, при этом насыщение наступало быстрее, отметила специалист.
"Красный цвет усиливает сладость десертов и повышает аппетит. Черный оттенок усиливает горечь, поэтому кофе из такой кружки кажется более терпким. Желтый и оранжевый, в свою очередь, стимулируют аппетит. Синяя тарелка - не миф, но и не волшебная таблетка. Это инструмент, который помогает контролировать порцию", - заключила Королева.
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