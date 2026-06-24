Сборные Швейцарии и Канады вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу

Сборная Швейцарии, набрав 7 очков, заняла первое место в группе и вышла в 1/16 финала. Команда в девятый раз сыграет в плей-офф чемпионата мира. Швейцарцы повторили свой лучший результат на групповом этапе, выиграв два матча и один раз сыграв вничью, ранее им это удавалось в 2006 году. В третий раз участвующие в мировом первенстве канадцы заняли второе место с 4 очками и впервые сыграют в плей-офф.