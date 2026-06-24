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Сборные Швейцарии и Канады вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
23:59 24.06.2026 (обновлено: 00:20 25.06.2026)
Сборные Швейцарии и Канады вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу

Сборная Швейцарии обыграла команду Канады и вышла в 1/16 финала чемпионата мира

© Фото : Пресс-служба сборной Канады по футболуСборные Канады и Швейцарии
Сборные Канады и Швейцарии - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Пресс-служба сборной Канады по футболу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Швейцарии обыграла команду Канады в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 2:1.
  • Сборная Швейцарии заняла первое место в группе и вышла в 1/16 финала, команда в девятый раз сыграет в плей-офф чемпионата мира.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сборная Швейцарии обыграла команду Канады в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы В прошла в Ванкувере и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Рубен Варгас (46-я минута) и Жоан Манзамби (57), для которого этот гол стал третьим на турнире. У канадцев отличился Промис Дэвид (76).
ЧМ по футболу 2026
24 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
Швейцария
2 : 1
Канада
46‎’‎ • Рубен Варгас
(Йоан Манзамби)
57‎’‎ • Йоан Манзамби
(Брель Эмболо)
76‎’‎ • Промис Дэвид
(Натан Салиба)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Швейцарии, набрав 7 очков, заняла первое место в группе и вышла в 1/16 финала. Команда в девятый раз сыграет в плей-офф чемпионата мира. Швейцарцы повторили свой лучший результат на групповом этапе, выиграв два матча и один раз сыграв вничью, ранее им это удавалось в 2006 году. В третий раз участвующие в мировом первенстве канадцы заняли второе место с 4 очками и впервые сыграют в плей-офф.
Чемпионат мира завершится 19 июля.
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