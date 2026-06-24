Сборные Швейцарии и Канады вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Швейцарии обыграла команду Канады в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 2:1.
- Сборная Швейцарии заняла первое место в группе и вышла в 1/16 финала, команда в девятый раз сыграет в плей-офф чемпионата мира.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сборная Швейцарии обыграла команду Канады в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы В прошла в Ванкувере и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Рубен Варгас (46-я минута) и Жоан Манзамби (57), для которого этот гол стал третьим на турнире. У канадцев отличился Промис Дэвид (76).
24 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
46’ • Рубен Варгас
57’ • Йоан Манзамби
76’ • Промис Дэвид
Сборная Швейцарии, набрав 7 очков, заняла первое место в группе и вышла в 1/16 финала. Команда в девятый раз сыграет в плей-офф чемпионата мира. Швейцарцы повторили свой лучший результат на групповом этапе, выиграв два матча и один раз сыграв вничью, ранее им это удавалось в 2006 году. В третий раз участвующие в мировом первенстве канадцы заняли второе место с 4 очками и впервые сыграют в плей-офф.
Чемпионат мира завершится 19 июля.