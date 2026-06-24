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Стали известны стартовые составы сборных Швейцарии и Канады на матч ЧМ - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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Футбол
 
21:38 24.06.2026 (обновлено: 21:58 24.06.2026)
Стали известны стартовые составы сборных Швейцарии и Канады на матч ЧМ

Полузащитник Манзамби выйдет в старте сборной Швейцарии на матч ЧМ против Канады

© REUTERS / Lee SmithБолельщики сборной Канады
Болельщики сборной Канады - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© REUTERS / Lee Smith
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МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник Жоан Манзамби вошел в стартовый состав сборной Швейцарии на матч против Канады после того, как забил два гола в матче против Боснии и Герцеговины.
  • Матч между Швейцарией и Канадой пройдет в Ванкувере, начало — в 22:00 мск.
  • После двух туров канадцы возглавляют таблицу квартета, швейцарцы идут вторыми, у обеих команд по четыре очка.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Полузащитник Жоан Манзамби после дубля в ворота сборной Боснии и Герцеговины вошел в стартовый состав команды Швейцарии на матч группового этапа чемпионата мира против канадцев, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В матче второго тура против боснийцев 20-летний Манзанби вышел на замену на 72-й минуте, отметился двумя голами и помог команде победить со счетом 4:1.
ЧМ по футболу 2026
24 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
Швейцария
2 : 1
Канада
46‎’‎ • Рубен Варгас
(Йоан Манзамби)
57‎’‎ • Йоан Манзамби
(Брель Эмболо)
76‎’‎ • Промис Дэвид
(Натан Салиба)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Полностью состав сборной Швейцарии выглядит следующим образом: Грегор Кобель (вратарь), Нико Эльведи, Мануэль Аканжи, Рикардо Родригес, Лука Хакес, Ремо Фройлер, Жоан Манзамби, Гранит Джака (капитан), Джибриль Соу, Брель Эмболо и Рубен Варгас.
У канадцев в запасе остался капитан Стивен Эуштакиу. На поле с капитанской повязкой выйдет лучший бомбардир сборной на турнире Джонатан Дэвид (3 мяча).
В состав сборной Канады вошли Максим Крепо (вратарь), Алистер Джонстон, Люк де Фужероль, Дерек Корнелиус, Ричи Ларея, Матьё Шуаньер, Натан Салиба, Кайл Ларин, Джонатан Дэвид (капитан), Тейджон Бьюкенен и Али Ахмед.
Матч группы В Швейцария - Канада пройдет в Ванкувере, начало - 22:00 мск. После двух туров канадцы возглавляют таблицу квартета, швейцарцы идут вторыми. У обеих команд по четыре очка. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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