Стали известны стартовые составы сборных Швейцарии и Канады на матч ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Полузащитник Жоан Манзамби вошел в стартовый состав сборной Швейцарии на матч против Канады после того, как забил два гола в матче против Боснии и Герцеговины.

Матч между Швейцарией и Канадой пройдет в Ванкувере, начало — в 22:00 мск.

После двух туров канадцы возглавляют таблицу квартета, швейцарцы идут вторыми, у обеих команд по четыре очка.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Полузащитник Жоан Манзамби после дубля в ворота сборной Боснии и Герцеговины вошел в стартовый состав команды Швейцарии на матч группового этапа чемпионата мира против канадцев, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

В матче второго тура против боснийцев 20-летний Манзанби вышел на замену на 72-й минуте, отметился двумя голами и помог команде победить со счетом 4:1.

Полностью состав сборной Швейцарии выглядит следующим образом: Грегор Кобель (вратарь), Нико Эльведи, Мануэль Аканжи, Рикардо Родригес, Лука Хакес, Ремо Фройлер, Жоан Манзамби, Гранит Джака (капитан), Джибриль Соу, Брель Эмболо и Рубен Варгас.

У канадцев в запасе остался капитан Стивен Эуштакиу. На поле с капитанской повязкой выйдет лучший бомбардир сборной на турнире Джонатан Дэвид (3 мяча).

В состав сборной Канады вошли Максим Крепо (вратарь), Алистер Джонстон, Люк де Фужероль, Дерек Корнелиус, Ричи Ларея, Матьё Шуаньер, Натан Салиба, Кайл Ларин, Джонатан Дэвид (капитан), Тейджон Бьюкенен и Али Ахмед.