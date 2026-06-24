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Швентек вылетела с турнира в Бад-Хомбурге - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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Теннис
 
18:57 24.06.2026 (обновлено: 19:24 24.06.2026)
Швентек вылетела с турнира в Бад-Хомбурге

Швентек проиграла Наварро во втором круге турнира в Бад-Хомбурге

© Фото : Пресс-служба China OpenПольская теннисистка Ига Швентек
Польская теннисистка Ига Швентек - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Пресс-служба China Open
Польская теннисистка Ига Швентек. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полька Ига Швентек уступила американке Эмме Наварро во втором круге травяного теннисного турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге.
  • Эмма Наварро, занимающая 24-е место в рейтинге WTA, победила Игу Швентек, третью ракетку мира, со счетом 7:5, 2:6, 6:3.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Полька Ига Швентек уступила американке Эмме Наварро во втором круге травяного теннисного турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия), призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 2:6, 6:3 в пользу Наварро, которая занимает 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Швентек, являющаяся третьей ракеткой мира, была посеяна на турнире под первым номером. Спортсменки провели на корте 2 часа 5 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Bad Homburg Open
24 июня 2026 • начало в 16:35
Завершен
Ига Швентек
1 : 25:76:23:6
Эмма Наварро
Календарь Турнирная таблица История встреч
В четвертьфинале Наварро сыграет с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.
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