Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородскую область 75 раз за ночь - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:01 24.06.2026 (обновлено: 09:13 24.06.2026)
ВСУ атаковали Белгородскую область 75 раз за ночь

Шуваев: ВСУ 75 раз атаковали Белгородскую область за ночь, ПВО сбило 139 БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь на среду ВСУ атаковали Белгородскую область 75 раз.
  • Сбиты и подавлены 139 беспилотников, в нескольких округах шесть человек получили ранения.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Украинские боевики 75 раз атаковали Белгородскую область в ночь на среду, сбиты и подавлены 139 БПЛА, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
«
"За минувшие сутки ВСУ 75 раз атаковали территорию Белгородской области... Сбиты и подавлены 139 беспилотников", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что в Валуйском, Вейделевском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах получили ранения шесть человек, им оказывают медицинскую помощь. Политик добавил, что боевики совершили два обстрела с использованием артиллерии и авиации.
Кроме того, по информации оперштаба региона в Telegram-канале, во вторник больницу №2 города Белгорода госпитализирована женщина, которая получила акубаротравму при детонации дрона 11 июня в селе Вознесеновка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьАлександр ШуваевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала