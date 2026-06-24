ВСУ атаковали Белгородскую область 75 раз за ночь

Краткий пересказ от РИА ИИ В ночь на среду ВСУ атаковали Белгородскую область 75 раз.

Сбиты и подавлены 139 беспилотников, в нескольких округах шесть человек получили ранения.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Украинские боевики 75 раз атаковали Белгородскую область в ночь на среду, сбиты и подавлены 139 БПЛА, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

« "За минувшие сутки ВСУ 75 раз атаковали территорию Белгородской области ... Сбиты и подавлены 139 беспилотников", - написал Шуваев в канале на платформе " Макс ".

Отмечается, что в Валуйском, Вейделевском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах получили ранения шесть человек, им оказывают медицинскую помощь. Политик добавил, что боевики совершили два обстрела с использованием артиллерии и авиации.