ВСУ атаковали Белгородскую область 75 раз за ночь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ночь на среду ВСУ атаковали Белгородскую область 75 раз.
- Сбиты и подавлены 139 беспилотников, в нескольких округах шесть человек получили ранения.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Украинские боевики 75 раз атаковали Белгородскую область в ночь на среду, сбиты и подавлены 139 БПЛА, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
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"За минувшие сутки ВСУ 75 раз атаковали территорию Белгородской области... Сбиты и подавлены 139 беспилотников", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что в Валуйском, Вейделевском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах получили ранения шесть человек, им оказывают медицинскую помощь. Политик добавил, что боевики совершили два обстрела с использованием артиллерии и авиации.
Кроме того, по информации оперштаба региона в Telegram-канале, во вторник больницу №2 города Белгорода госпитализирована женщина, которая получила акубаротравму при детонации дрона 11 июня в селе Вознесеновка.
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