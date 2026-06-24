Кравцов рассказал, как изменились нормы на выполнение контрольных в школах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минпросвещения России сократило количество контрольных работ в школах.
- Максимальный объем контрольных и проверочных работ теперь составляет не более 10% от всего учебного времени.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Минпросвещения России сократило количество контрольных работ в школах, их максимальный объем теперь составляет не более 10% от всего учебного времени, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.
"Мы сократили количество контрольных работ, убрав дублирующие и объективно излишние проверки. Если говорить в цифрах: максимальный объем контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы, теперь составляет не более 10% от всего учебного времени", - сказал Кравцов.
Он добавил, что школьная программа теперь синхронизирована с ОГЭ и ЕГЭ: на экзаменах проверяют только тот материал, который реально изучается в школе, включая и формулировки самих заданий.