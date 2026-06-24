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Кравцов рассказал, как изменились нормы на выполнение контрольных в школах - РИА Новости, 24.06.2026
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01:57 24.06.2026
Кравцов рассказал, как изменились нормы на выполнение контрольных в школах

Минпросвещения сократило количество контрольных работ в школах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШкольники во время урока
Школьники во время урока - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Школьники во время урока. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения России сократило количество контрольных работ в школах.
  • Максимальный объем контрольных и проверочных работ теперь составляет не более 10% от всего учебного времени.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Минпросвещения России сократило количество контрольных работ в школах, их максимальный объем теперь составляет не более 10% от всего учебного времени, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.
"Мы сократили количество контрольных работ, убрав дублирующие и объективно излишние проверки. Если говорить в цифрах: максимальный объем контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы, теперь составляет не более 10% от всего учебного времени", - сказал Кравцов.
Он добавил, что школьная программа теперь синхронизирована с ОГЭ и ЕГЭ: на экзаменах проверяют только тот материал, который реально изучается в школе, включая и формулировки самих заданий.
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