Кравцов рассказал, как изменились нормы на выполнение контрольных в школах

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Минпросвещения России сократило количество контрольных работ в школах, их максимальный объем теперь составляет не более 10% от всего учебного времени, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.

Он добавил, что школьная программа теперь синхронизирована с ОГЭ и ЕГЭ: на экзаменах проверяют только тот материал, который реально изучается в школе, включая и формулировки самих заданий.