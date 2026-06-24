Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поздравил международную медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро.

Он отметил, что "Россия сегодня" успешно продолжает дело своих предшественников, предоставляя точную и оперативную информацию.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поздравил международную медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро, отметив, что она остается флагманом спустя десятилетия.

"От имени депутатов Московской городской думы и от себя лично сердечно поздравляю вас и коллектив международной медиагруппы "Россия сегодня" с замечательной датой - 85-летием со дня основания агентства. История вашего легендарного предшественника - Совинформбюро, созданного в июне 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах, - стала символом и примером мужества журналистики", - указал Шапошников.

Он отметил, что медиагруппа "Россия сегодня" успешно продолжает дело своих предшественников: миллионы граждан России получают точную и оперативную информацию, в том числе из зоны специальной военной операции.

"Спустя десятилетия вы остаетесь флагманом и ведущим информационным агентством страны. В своей работе вы придерживаетесь главной миссии - созданию честной, взвешенной и объективной картины происходящего в России и мире. В эпоху информационных войн ваш голос остается для миллионов людей синонимом достоверности и правды", - добавил Шапошников.

Он также поблагодарил медиагруппу за многолетнее плодотворное сотрудничество и пожелал ей процветания.

Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие - в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".