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Шапошников поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро - РИА Новости, 24.06.2026
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19:40 24.06.2026
Шапошников поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро

Шапошников: медиагруппа "Россия сегодня" остается флагманом спустя десятилетия

© Фото : пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня"Медиагруппа "Россия сегодня"
Медиагруппа Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня"
Медиагруппа "Россия сегодня". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поздравил международную медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро.
  • Он отметил, что "Россия сегодня" успешно продолжает дело своих предшественников, предоставляя точную и оперативную информацию.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поздравил международную медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро, отметив, что она остается флагманом спустя десятилетия.
Телеграмма с поздравлением направлена на имя генерального директора медиагруппы Дмитрия Киселева и главного редактора Маргариты Симоньян.
Совинформбюро — 85 лет - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Совинформбюро — 85 лет
Вчера, 00:20
"От имени депутатов Московской городской думы и от себя лично сердечно поздравляю вас и коллектив международной медиагруппы "Россия сегодня" с замечательной датой - 85-летием со дня основания агентства. История вашего легендарного предшественника - Совинформбюро, созданного в июне 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах, - стала символом и примером мужества журналистики", - указал Шапошников.
Он отметил, что медиагруппа "Россия сегодня" успешно продолжает дело своих предшественников: миллионы граждан России получают точную и оперативную информацию, в том числе из зоны специальной военной операции.
"Спустя десятилетия вы остаетесь флагманом и ведущим информационным агентством страны. В своей работе вы придерживаетесь главной миссии - созданию честной, взвешенной и объективной картины происходящего в России и мире. В эпоху информационных войн ваш голос остается для миллионов людей синонимом достоверности и правды", - добавил Шапошников.
Он также поблагодарил медиагруппу за многолетнее плодотворное сотрудничество и пожелал ей процветания.
Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие - в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".
Президент России Владимир Путин в среду поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с его 85-летием, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка. Поздравления сотрудникам медиагруппы также направили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава МИД РФ Сергей Лавров, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава Минцифры России Максут Шадаев и председатель СК России Александр Бастрыкин.
Посетитель на открытии фотовыставки к 85-летию Совинформбюро На передовой в Музее Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Открытие фотовыставки к 85-летию Совинформбюро в Москве
Вчера, 18:41
 
РоссияАлексей ШапошниковМосковская городская думаСовинформбюроАгентство печати "Новости"85-летие Совинформбюро
 
 
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