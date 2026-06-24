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Шадаев оценил роль медиагруппы "Россия сегодня" в международном диалоге - РИА Новости, 24.06.2026
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13:15 24.06.2026
Шадаев оценил роль медиагруппы "Россия сегодня" в международном диалоге

Шадаев: "Россия сегодня" способствует укреплению международного диалога

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минцифры России Максут Шадаев поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро.
  • Он отметил, что медиагруппа "Россия сегодня" достойно продолжает традиции качественной отечественной журналистики и способствует укреплению международного диалога.
  • Шадаев подчеркнул работу военных корреспондентов РИА Новости, которые находятся на передовой специальной военной операции и выполняют свой журналистский долг.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Минцифры России Максут Шадаев поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро, отметив, что группа достойно продолжает традиции качественной отечественной журналистики и способствует укреплению международного диалога.
Легендарное Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Путин поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро
Вчера, 00:48
"От всей души поздравляю с юбилеем ваш выдающийся коллектив. Вы достойно продолжаете традиции качественной отечественной журналистики, заложенные 85 лет назад Совинформбюро. "Россия сегодня" - это уже не просто информационное агентство, а одна из ведущих международных медиагрупп. Ваши ресурсы стабильно занимают первые места по цитируемости среди СМИ в России и за рубежом", - говорится в письме генеральному директору медиагруппы Дмитрию Киселеву.
Шадаев подчеркнул, что работа коллектива - это не только профессиональное мастерство, но и огромная ответственность перед обществом. "Вы являетесь надежным источником информации для аудитории в России и за рубежом, способствуете укреплению международного диалога и продвижению российской точки зрения на мировой арене", - написал министр.
Он отдельно отметил работу военных корреспондентов РИА Новости, которые работают на передовой специальной военной операции и мужественно выполняют свой журналистский долг, оперативно и честно описывая ход боевых действий.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Мишустин поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро
Вчера, 11:25
"Желаем вам дальнейших успехов, новых достижений и вдохновений в вашей важной миссии. Пусть ваши проекты продолжают приносить пользу обществу и признание авторам", - добавил Шадаев.
Президент России Владимир Путин ранее в среду поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с его 85-летием, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Медведев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро
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