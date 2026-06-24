Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Минцифры России Максут Шадаев поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро.

Он отметил, что медиагруппа "Россия сегодня" достойно продолжает традиции качественной отечественной журналистики и способствует укреплению международного диалога.

Шадаев подчеркнул работу военных корреспондентов РИА Новости, которые находятся на передовой специальной военной операции и выполняют свой журналистский долг.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Минцифры России Максут Шадаев поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро, отметив, что группа достойно продолжает традиции качественной отечественной журналистики и способствует укреплению международного диалога.

Легендарное Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости ", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".

"От всей души поздравляю с юбилеем ваш выдающийся коллектив. Вы достойно продолжаете традиции качественной отечественной журналистики, заложенные 85 лет назад Совинформбюро. "Россия сегодня" - это уже не просто информационное агентство, а одна из ведущих международных медиагрупп. Ваши ресурсы стабильно занимают первые места по цитируемости среди СМИ в России и за рубежом", - говорится в письме генеральному директору медиагруппы Дмитрию Киселеву.

Шадаев подчеркнул, что работа коллектива - это не только профессиональное мастерство, но и огромная ответственность перед обществом. "Вы являетесь надежным источником информации для аудитории в России и за рубежом, способствуете укреплению международного диалога и продвижению российской точки зрения на мировой арене", - написал министр.

Он отдельно отметил работу военных корреспондентов РИА Новости, которые работают на передовой специальной военной операции и мужественно выполняют свой журналистский долг, оперативно и честно описывая ход боевых действий.

"Желаем вам дальнейших успехов, новых достижений и вдохновений в вашей важной миссии. Пусть ваши проекты продолжают приносить пользу обществу и признание авторам", - добавил Шадаев.