Развозжаев рассказал о восстановлении электричества в Севастополе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Электроснабжение Севастополя, нарушенное ночной атакой ВСУ, постепенно восстанавливается.
- Энергетики работают без перерыва и возвращают электричество в районы города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Электроснабжение Севастополя, нарушенное ночной атакой ВСУ, постепенно восстанавливается, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По словам губернатора, свет уже есть в населенных пунктах и районах: Инкерман, Северная сторона, Кача, Орловка, Андреевка, Орлиное и в Севастопольской зоне южного берега Крыма.
"Сложнее всего ситуация в Ленинском и Гагаринском районах - электричества не будет до вечера, специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу энергии", - подчеркнул политик.
В ближайшее время в планах запитать улицы Хрусталева и Восставших, а также Сахарную головку.
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