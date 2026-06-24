Развозжаев рассказал о восстановлении электричества в Севастополе

Краткий пересказ от РИА ИИ Электроснабжение Севастополя, нарушенное ночной атакой ВСУ, постепенно восстанавливается.

Энергетики работают без перерыва и возвращают электричество в районы города.

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Электроснабжение Севастополя, нарушенное ночной атакой ВСУ, постепенно восстанавливается, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Наши энергетики работают без перерыва с самого момента атаки. Задача сложная, но шаг за шагом мы возвращаем электричество в районы города", - написал Развожаев в своем канале на платформе " Макс ".

По словам губернатора, свет уже есть в населенных пунктах и районах: Инкерман, Северная сторона, Кача, Орловка, Андреевка, Орлиное и в Севастопольской зоне южного берега Крыма.

"Сложнее всего ситуация в Ленинском и Гагаринском районах - электричества не будет до вечера, специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу энергии", - подчеркнул политик.