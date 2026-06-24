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Развозжаев рассказал о восстановлении электричества в Севастополе - РИА Новости, 24.06.2026
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09:38 24.06.2026 (обновлено: 09:45 24.06.2026)
Развозжаев рассказал о восстановлении электричества в Севастополе

Развожаев: электроснабжение Севастополя восстанавливается после ночной атаки ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Электроснабжение Севастополя, нарушенное ночной атакой ВСУ, постепенно восстанавливается.
  • Энергетики работают без перерыва и возвращают электричество в районы города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Электроснабжение Севастополя, нарушенное ночной атакой ВСУ, постепенно восстанавливается, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Наши энергетики работают без перерыва с самого момента атаки. Задача сложная, но шаг за шагом мы возвращаем электричество в районы города", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
По словам губернатора, свет уже есть в населенных пунктах и районах: Инкерман, Северная сторона, Кача, Орловка, Андреевка, Орлиное и в Севастопольской зоне южного берега Крыма.
"Сложнее всего ситуация в Ленинском и Гагаринском районах - электричества не будет до вечера, специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу энергии", - подчеркнул политик.
В ближайшее время в планах запитать улицы Хрусталева и Восставших, а также Сахарную головку.
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22 июня 2022, 17:18
 
СевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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