МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Севастополь временно остался без света из-за атаки на город, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

На объектах действует специальный режим. Идет оценка масштаба повреждений. По словам губернатора, принимаются все попытки, чтобы вернуть электричество. Все экстренные службы находятся в полной готовности, подчеркнул градоначальник.