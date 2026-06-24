Краткий пересказ от РИА ИИ
- Город Севастополь временно остался без электроснабжения из-за атаки на энергетическую инфраструктуру.
- Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей экономить заряд телефонов и пользоваться гаджетами только для экстренной связи.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Севастополь временно остался без света из-за атаки на город, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. Враг снова бьет подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику", — написал он на платформе "Макс".
На объектах действует специальный режим. Идет оценка масштаба повреждений. По словам губернатора, принимаются все попытки, чтобы вернуть электричество. Все экстренные службы находятся в полной готовности, подчеркнул градоначальник.
Кроме того, Развожаев призвал жителей экономить заряд телефонов, пользоваться ими лишь в крайних случаях, отключить фоновые приложения, и поставить минимальную яркость.
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