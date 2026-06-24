Краткий пересказ от РИА ИИ Жители Балканских стран не верят в евроинтеграцию и в большинстве своем не поддерживают эту идею.

Более 80 % населения Сербии категорически против антироссийских санкций.

По мнению эксперта, политика Запада на Балканах заключается в попытке вытеснить Россию из региона.

КАЛИНИНГРАД, 24 июн - РИА Новости. Жители Балканских стран не верят в евроинтеграцию и в большинстве своем не поддерживают эту идею, они также категорически против введения санкций против России, заявил с РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Европейских исследований в Белграде, специалист по Балканскому вопросу Миша Джуркович на полях экспертного диалога Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Международный дискуссионный клуб "Валдай" в партнерстве с Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта проводит 23-24 июня в Калининграде экспертный диалог на тему "От мировых "боев без правил" к диалогу цивилизаций".

"На Балканах люди просто не верят в это (евроинтеграцию - ред.), они не верят, что в течение следующих пяти или более лет смогут стать членами ЕС", - сказал агентству Джуркович.

Собеседник агентства напомнил, что идея евроинтеграции для балканских стран впервые прозвучала на саммите в Салониках в 2003 году.

"Прошло 23 года, и люди в конце концов перестали в это верить", - подчеркнул он.

Говоря о Сербии, эксперт указал, что, согласно опросам общественного мнения, больше 80% населения категорически против антироссийских санкций и лишь меньшинство выступает за присоединение к ЕС. Но в силу географического положения Запад оказывает сильное влияние на Сербию.

"Страны НАТО окружают нас со всех сторон, а это значит, что Запад глубоко влияет на нашу внутреннюю политику, включая тех, кто придет на смену власти", - отметил эксперт.

Политика Запада на Балканах, по мнению эксперта, заключается в том, чтобы попытаться вытеснить Россию.

"Идея Запада заключается в том, чтобы вытеснить Россию (из региона - ред.), насколько это возможно. Они (Запад - ред.) пытаются представить это все как часть европейской интеграции…Но российская дипломатия присутствует там и во время кризиса может сыграть очень и очень важную роль", - заключил эксперт.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в начале июня заявил о стратегической заинтересованности в расширении Евросоюза за счет государств, расположенных в западной части Балканского полуострова.