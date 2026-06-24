G7 передала Киеву 45,5 миллиарда долларов из доходов от российских активов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Большая семерка" предоставила Киеву кредиты на 45,5 миллиарда долларов за счет доходов от замороженных российских активов.
- США выделили миллиард долларов в 2024 году.
- Остальные члены G7 начислили Украине 37,9 миллиарда в 2025-м и 6,6 миллиарда — в 2026-м.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. "Большая семерка" выдала Киеву кредиты уже на 45,5 миллиарда долларов за счет доходов от замороженных российских активов, следует из анализа РИА Новости данных Минфина Украины.
Этой суммы показатель достиг в конце мая.
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США первыми перевели средства еще в 2024 году, выделив миллиард долларов. Затем Вашингтон больше не давал Киеву финансирование по такой схеме. Остальные члены G7 начислили Украине 37,9 миллиарда долларов в 2025-м и 6,6 миллиарда — в 2026-м.
После начала спецоперации Евросоюз и страны "Большой семерки" заблокировали примерно половину российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear.
В 2024 году G7 одобрила выдачу кредита Украине на сумму примерно в 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных активов.
Москва приняла ответные меры: средства иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.