Краткий пересказ от РИА ИИ "Большая семерка" предоставила Киеву кредиты на 45,5 миллиарда долларов за счет доходов от замороженных российских активов.

США выделили миллиард долларов в 2024 году.

Остальные члены G7 начислили Украине 37,9 миллиарда в 2025-м и 6,6 миллиарда — в 2026-м.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. " Большая семерка " выдала Киеву кредиты уже на 45,5 миллиарда долларов за счет доходов от замороженных российских активов, следует из анализа РИА Новости данных Минфина Украины.

Этой суммы показатель достиг в конце мая.

США первыми перевели средства еще в 2024 году, выделив миллиард долларов. Затем Вашингтон больше не давал Киеву финансирование по такой схеме. Остальные члены G7 начислили Украине 37,9 миллиарда долларов в 2025-м и 6,6 миллиарда — в 2026-м.

После начала спецоперации Евросоюз и страны "Большой семерки" заблокировали примерно половину российских валютных резервов . Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear .

В 2024 году G7 одобрила выдачу кредита Украине на сумму примерно в 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных активов.