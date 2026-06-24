Минфин не ожидает дополнительных расходов бюджета из-за новых топливных мер

Краткий пересказ от РИА ИИ Минфин России не ожидает дополнительных расходов бюджета из-за принятия новых топливных мер.

Госдума приняла закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка России автомобильным бензином и дизельным топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов.

Российские власти приняли ряд мер для стабилизации внутреннего рынка топлива, включая сохранение запрета на экспорт бензина и дизельного топлива, а также предложения по снижению минимального объема продаж бензина на бирже.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Минфин России не ожидает дополнительных расходов бюджета из-за принятия новых топливных мер, все будет сбалансировано, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Все будет сбалансировано... У нас идет сокращение выплат по обратному акцизу в связи с сокращением объемов переработки, поэтому мы не ожидаем дополнительных расходов в бюджет", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, как новые топливные меры повлияют на бюджет России

В среду Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка России автомобильным бензином и дизельным топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Соответствующие изменения были подготовлены на основе решений, принятых по итогам оперативных совещаний под руководством вице-премьера РФ Александра Новака.

Среди новых мер определение правительством видов топлива, допущенных к обороту в РФ. Закон также допускает смешение прямогонного бензина с иными компонентами в целях производства высокооктанового автомобильного бензина и получения акциза при его производстве.

Кроме того, предусматривается возможность получения демпфера при производстве автомобильного бензина путем смешения, а также демпфера при импорте в РФ автомобильного бензина уполномоченными организациями, перечень которых определит правительство. Помимо этого, на год - до конца 2026 года, продлевается срок действия модернизационных соглашений для НПЗ, осуществляющих инвестиции на сумму более 100 миллиардов рублей.

Российские власти приняли ряд мер для стабилизации внутреннего рынка топлива. Так, до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива - для непроизводителей. Минэнерго и ФАС подписывают соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива с 12 крупнейшими производителями нефтепродуктов. А Петербургская биржа несколько раз ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.