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Минфин не ожидает дополнительных расходов бюджета из-за новых топливных мер - РИА Новости, 24.06.2026
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15:02 24.06.2026
Минфин не ожидает дополнительных расходов бюджета из-за новых топливных мер

Сазанов: Минфин не ожидает дополнительных расходов бюджета из-за топливных мер

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля топливом
Заправка автомобиля топливом - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минфин России не ожидает дополнительных расходов бюджета из-за принятия новых топливных мер.
  • Госдума приняла закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка России автомобильным бензином и дизельным топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов.
  • Российские власти приняли ряд мер для стабилизации внутреннего рынка топлива, включая сохранение запрета на экспорт бензина и дизельного топлива, а также предложения по снижению минимального объема продаж бензина на бирже.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Минфин России не ожидает дополнительных расходов бюджета из-за принятия новых топливных мер, все будет сбалансировано, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Все будет сбалансировано... У нас идет сокращение выплат по обратному акцизу в связи с сокращением объемов переработки, поэтому мы не ожидаем дополнительных расходов в бюджет", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, как новые топливные меры повлияют на бюджет России.
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Госдума приняла закон об обеспечении внутреннего рынка топливом
Вчера, 13:04
В среду Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка России автомобильным бензином и дизельным топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Соответствующие изменения были подготовлены на основе решений, принятых по итогам оперативных совещаний под руководством вице-премьера РФ Александра Новака.
Среди новых мер определение правительством видов топлива, допущенных к обороту в РФ. Закон также допускает смешение прямогонного бензина с иными компонентами в целях производства высокооктанового автомобильного бензина и получения акциза при его производстве.
Кроме того, предусматривается возможность получения демпфера при производстве автомобильного бензина путем смешения, а также демпфера при импорте в РФ автомобильного бензина уполномоченными организациями, перечень которых определит правительство. Помимо этого, на год - до конца 2026 года, продлевается срок действия модернизационных соглашений для НПЗ, осуществляющих инвестиции на сумму более 100 миллиардов рублей.
Российские власти приняли ряд мер для стабилизации внутреннего рынка топлива. Так, до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива - для непроизводителей. Минэнерго и ФАС подписывают соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива с 12 крупнейшими производителями нефтепродуктов. А Петербургская биржа несколько раз ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.
Кроме того, Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго России предлагают снизить минимальный объем продаж бензина на бирже до 10% с 15% с 1 июля по 30 сентября. По мнению ФАС, это позволит оптимизировать логистику.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Новак рассказал о стимулировании поставок топлива на внутренний рынок
23 июня, 17:41
 
ЭкономикаРоссияАлексей СазановАлександр НовакМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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