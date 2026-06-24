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Дуглас Сантос выйдет в старте сборной Бразилии на третий матч на ЧМ - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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Футбол
 
23:55 24.06.2026
Дуглас Сантос выйдет в старте сборной Бразилии на третий матч на ЧМ

Дуглас Сантос выйдет в стартовом составе сборной Бразилии на третий матч на ЧМ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДуглас Сантос
Дуглас Сантос - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дуглас Сантос. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дуглас Сантос выйдет в стартовом составе сборной Бразилии на матч против команды Шотландии.
  • Нападающий Рафинья не попал в заявку сборной Бразилии из-за травмы, а Луис Энрике остался на скамейке запасных.
  • Матч группы С между Шотландией и Бразилией пройдет в Майами, начало — в 1:00 мск.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос выйдет в стартовом составе сборной Бразилии на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Шотландии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Сантос в третьем матче подряд сыграет с первых минут. Его одноклубник полузащитник Луис Энрике, как и в предыдущих двух матчах, остался на скамейке запасных. Получивший травму нападающий испанской "Барселоны" Рафинья не попал в заявку команды, в основном составе появится Райан из английского "Борнмута". Также в заявку вошел восстановившийся от повреждения Неймар ("Сантос").
ЧМ по футболу 2026
25 июня 2026 • начало в 01:00
2-й тайм
Шотландия
0 : 3
Бразилия
07‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Райан Роша)
45‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Бруно Гимарайнш)
60‎’‎ • Матеус Кунья
(Бруно Гимарайнш)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Полностью состав пятикратных чемпионов мира выглядит следующим образом: Алиссон (вратарь), Габриэль Магальяйнс, Маркиньос (капитан), Данило, Дуглас Сантос, Каземиро, Бруно Гимарайнс, Лукас Пакета, Винисиус Жуниор, Матеус Кунья, Райан.
У шотландцев с первых минут на поле появятся Ангус Ганн (вратарь), Энди Робертсон (капитан), Джек Хендри, Нейтан Паттерсон, Скотт Маккенна, Скотт Мактоминей, Джон Макгинн, Льюис Фергюсон, Кенни Маклин, Бен Ганнон-Доук, Лоуренс Шенкленд.
Матч группы С Шотландия - Бразилия пройдет в Майами, начало - 1:00 мск. После двух туров бразильцы возглавляют таблицу группы с 4 очками, шотландцы (3 очка) идут третьими. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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