Евродепутат заявил, что санкции против России бесполезны

БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Санкционная политика Евросоюза в отношении России не привела к результатам, ради которых вводились ограничения, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

"Для меня это еще раз доказывает, что эти санкции бесполезны, потому что они не могут достичь желаемой цели, которые были поставлены перед ними", - сказал собеседник агентства.