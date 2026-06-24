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Евродепутат заявил, что санкции против России бесполезны - РИА Новости, 24.06.2026
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01:20 24.06.2026
Евродепутат заявил, что санкции против России бесполезны

Депутат Картайзер: санкции ЕС против России не принесли желаемых результатов

© Фото : European ParliamentЗдание Европейского парламента в Страсбурге, Франция
Здание Европейского парламента в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : European Parliament
Здание Европейского парламента в Страсбурге, Франция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что санкции Евросоюза против России не достигли поставленных целей.
  • Евросоюз с 2022 года принял уже 20 пакетов санкций против России и продолжает разрабатывать новые.
БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Санкционная политика Евросоюза в отношении России не привела к результатам, ради которых вводились ограничения, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"Для меня это еще раз доказывает, что эти санкции бесполезны, потому что они не могут достичь желаемой цели, которые были поставлены перед ними", - сказал собеседник агентства.
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В миреРоссияЛюксембург (округ)Фернан КартайзерВладимир ПутинСанкции в отношении России
 
 
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