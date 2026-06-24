Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что санкции Евросоюза против России не достигли поставленных целей.
- Евросоюз с 2022 года принял уже 20 пакетов санкций против России и продолжает разрабатывать новые.
БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Санкционная политика Евросоюза в отношении России не привела к результатам, ради которых вводились ограничения, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"Для меня это еще раз доказывает, что эти санкции бесполезны, потому что они не могут достичь желаемой цели, которые были поставлены перед ними", - сказал собеседник агентства.
Евросоюз с 2022 года принял уже 20 пакетов санкций против России и продолжает разрабатывать новые.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.