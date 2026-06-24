Минпромторг изыскал средства на замену двигателя "Суперджета" на российский

"У нас ... есть конкретный план по ремоторизации существующего парка "Суперджетов". Мы изыскали средства внутри бюджета нашего министерства. И до конца этого года, после одобрения экспертным советом, этот ОКР будет поставлен. И мы надеемся, что за этот и следующий год эта работа будет завершена", - сказал Алиханов.