Минпромторг изыскал средства на замену двигателя "Суперджета" на российский

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минпромторг изыскал средства на проведение опытно-конструкторских работ по замене французского двигателя на российский у прошлой модели «Суперджета».
- Объявить конкурс на проведение этих работ планируется до конца текущего года.
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Минпромторг изыскал средства на проведение опытно-конструкторских работ по замене французского двигателя на российский у прошлой модели "Суперджета", объявить конкурс планируется до конца текущего года, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"У нас ... есть конкретный план по ремоторизации существующего парка "Суперджетов". Мы изыскали средства внутри бюджета нашего министерства. И до конца этого года, после одобрения экспертным советом, этот ОКР будет поставлен. И мы надеемся, что за этот и следующий год эта работа будет завершена", - сказал Алиханов.