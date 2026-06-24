В Херсонской области из-за атак ВСУ погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Один мирный житель Херсонской области погиб из-за атак ВСУ за последние сутки.
- Шестеро мирных жителей Херсонской области ранены за последние сутки.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Один мирный житель Херсонской области погиб, шестеро ранены за последние сутки из-за атак ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За последние сутки вследствие киевской агрессии погиб один мирный житель Херсонской области, шесть человек ранены", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".