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В Херсонской области из-за атак ВСУ погиб человек - РИА Новости, 24.06.2026
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11:05 24.06.2026 (обновлено: 11:07 24.06.2026)
В Херсонской области из-за атак ВСУ погиб человек

Сальдо: в Херсонской области при атаках ВСУ погиб человек

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один мирный житель Херсонской области погиб из-за атак ВСУ за последние сутки.
  • Шестеро мирных жителей Херсонской области ранены за последние сутки.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Один мирный житель Херсонской области погиб, шестеро ранены за последние сутки из-за атак ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За последние сутки вследствие киевской агрессии погиб один мирный житель Херсонской области, шесть человек ранены", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
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