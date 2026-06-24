ВС России сбили беспилотники FlyEye польского производства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты FPV-дронов "Рубикон" уничтожили разведывательные беспилотники FlyEye польского производства и немецкий барражирующий боеприпас HF-1.
- Также они сбили "Лелеки", G25, "Домахи", дроны-камикадзе "Булава", "Батон", Darts, Hornet (американского производства).
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Расчетами FPV-дронами "Рубикон" были уничтожены разведывательные беспилотники FlyEye польского производства, а также немецкий барражирующий боеприпас HF-1, используемые ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Воздушными таранами боевых групп по ПВО центра "Рубикон" были сбиты разведывательные "Лелеки", FlyEye (производства Польши), G25, разведывательно-ударные "Домахи", дроны-камикадзе "Булава", "Батон", Darts, Hornet (американского производства), барражирующий боеприпас HF-1 (производства Германии)", - говорится в сообщении.