РПЦ попросила о смягчении наказания москвичке, сделавшей кальян на куличе

© ГУ МВД России по г. Москве Девушка из Саранска, сделавшая кальян на куличе

Краткий пересказ от РИА ИИ Русская православная церковь получила покаянное письмо от Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на куличе.

РПЦ подготовила ходатайство в суд о смягчении наказания девушки.

Ходатайство уже передано адвокату.

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) получила покаянное письмо от москвички Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на куличе, и подготовила ходатайство в суд о смягчении ей наказания, сообщил РИА Новости зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

В апреле Белоусова в баре в центре Москвы сделала из пасхального кулича чашу для кальяна. Перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Мировой судья назначил Белоусовой более трех лет колонии по совокупности с предыдущим приговором. Ее апелляционная жалоба будет рассмотрена 25 июня.

"По этому делу мы получили покаянное письмо от Ксении Белоусовой и подготовили ходатайство в суд по сложившейся практике – о смягчении наказания", – рассказал Кипшидзе.

Ходатайство, добавил он, уже передано адвокату Белоусовой.

Год назад против Белоусовой возбуждали дело за хранение более пяти граммов мефедрона, суд приговорил ее к трем годам условно с аналогичным испытательным сроком. Мировой судья, учтя тот приговор, 27 мая назначил Белоусовой 3 года 25 дней колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда.