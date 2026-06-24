РПЦ попросила о смягчении наказания москвичке, сделавшей кальян на куличе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Русская православная церковь получила покаянное письмо от Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на куличе.
- РПЦ подготовила ходатайство в суд о смягчении наказания девушки.
- Ходатайство уже передано адвокату.
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) получила покаянное письмо от москвички Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на куличе, и подготовила ходатайство в суд о смягчении ей наказания, сообщил РИА Новости зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
В апреле Белоусова в баре в центре Москвы сделала из пасхального кулича чашу для кальяна. Перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Мировой судья назначил Белоусовой более трех лет колонии по совокупности с предыдущим приговором. Ее апелляционная жалоба будет рассмотрена 25 июня.
"По этому делу мы получили покаянное письмо от Ксении Белоусовой и подготовили ходатайство в суд по сложившейся практике – о смягчении наказания", – рассказал Кипшидзе.
Ходатайство, добавил он, уже передано адвокату Белоусовой.
Год назад против Белоусовой возбуждали дело за хранение более пяти граммов мефедрона, суд приговорил ее к трем годам условно с аналогичным испытательным сроком. Мировой судья, учтя тот приговор, 27 мая назначил Белоусовой 3 года 25 дней колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда.
Дело слушалось в особом порядке, то есть без исследования доказательств, поскольку подсудимая признала вину и заключила досудебное соглашение. Белоусова заявляла в последнем слове, что регулярно посещает церковь и уважает все, что с ней связано.