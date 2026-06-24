РПЛ опубликовала календарь на сезон-2026/27

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская премьер-лига опубликовала календарь турнира на сезон-2026/27.
- Первый тур РПЛ пройдет с 24 по 27 июля, заключительный — 29 мая 2027 года.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на своем официальном сайте календарь футбольного турнира на сезон-2026/27.
Первый тур предстоящего сезона РПЛ пройдет 24-27 июля, заключительный тур состоится 29 мая 2027 года.
Победители последних сезонов РПЛ "Краснодар" и петербургский "Зенит" встретятся в десятом туре (9-12 октября) в Краснодаре и 26-м туре (30 апреля - 3 мая) в Санкт-Петербурге. В третьем туре (7-10 августа) "Краснодар" в гостях сыграет со столичным "Спартаком". В рамках пятого тура (21-24 августа) "Спартак" примет петербургский "Зенит", а ЦСКА и "Локомотив" встретятся в рамках столичного дерби.
Полностью расписание РПЛ выглядит следующим образом:
1-й тур (24-27 июля)
"Динамо" (Москва) – "Крылья Советов" (Самара),
"Спартак" (Москва) – "Родина" (Москва),
"Оренбург" – "Ростов",
"Локомотив" (Москва) – "Ахмат" (Грозный),
ЦСКА (Москва) – "Балтика" (Калининград),
"Рубин" (Казань) – "Краснодар",
"Акрон" (Тольятти) – "Зенит" (Санкт-Петербург),
"Факел" (Воронеж) – "Динамо" (Махачкала),
2-й тур (31 июля-3 августа)
"Динамо" (Махачкала) – "Локомотив",
"Балтика" – "Динамо" (Москва),
"Оренбург" – "Зенит",
"Краснодар" – "Факел",
"Ахмат" – "Спартак",
ЦСКА – "Крылья Советов",
"Родина" – "Ростов",
"Акрон" – "Рубин",
3-й тур (7-10 августа)
"Динамо" (Москва) – "Динамо" (Махачкала),
"Спартак" – "Краснодар",
"Крылья Советов" – "Балтика",
"Ростов" – ЦСКА,
"Локомотив" – "Акрон",
"Рубин" – "Оренбург",
"Зенит" – "Родина",
"Факел" – "Ахмат",
4-й тур (14-17 августа)
"Крылья Советов" – "Динамо" (Махачкала),
"Ростов" – "Рубин",
"Балтика" – "Спартак",
"Оренбург" – "Локомотив",
"Краснодар" – "Ахмат",
ЦСКА – "Факел",
"Родина" – "Акрон",
"Зенит" – "Динамо" (Москва),
5-й тур (21-24 августа)
"Динамо" (Москва) – "Родина",
"Спартак" – "Зенит",
"Динамо" (Махачкала) – "Краснодар",
"Балтика" – "Рубин",
"Ахмат" – "Ростов",
ЦСКА – "Локомотив",
"Акрон" – "Крылья Советов",
"Факел" – "Оренбург",
6-й тур (28-31 августа)
"Спартак" – "Оренбург",
"Локомотив" – "Динамо" (Москва),
"Краснодар" – "Ростов",
"Ахмат" – "Крылья Советов",
"Родина" – "Балтика",
"Рубин" – "Динамо" (Махачкала),
"Акрон" – ЦСКА,
"Факел" – "Зенит",
7-й тур (4-7 сентября)
"Динамо" (Москва) – "Спартак",
"Крылья Советов" – "Краснодар",
"Динамо" (Махачкала) – "Родина",
"Ростов" – "Факел",
"Балтика" – "Локомотив",
"Оренбург" – "Акрон",
"Рубин" – "Ахмат",
"Зенит" – ЦСКА,
8-й тур (11-14 сентября)
"Динамо" (Москва) – "Оренбург",
"Спартак" – "Ростов",
"Крылья Советов" – "Родина",
"Краснодар" – "Акрон",
"Ахмат" – "Динамо" (Махачкала),
ЦСКА – "Рубин",
"Зенит" – "Локомотив",
"Факел" – "Балтика",
9-й тур (15-17 сентября)
"Спартак" – "Факел",
"Динамо" (Махачкала) – ЦСКА,
"Ростов" – "Динамо" (Москва),
"Балтика" – "Зенит",
"Оренбург" – "Краснодар",
"Локомотив" – "Крылья Советов",
"Родина" – "Рубин",
"Акрон" – "Ахмат",
международная пауза
10-й тур (9-12 октября)
"Крылья Советов" – "Спартак",
"Ростов" – "Акрон",
"Оренбург" – "Динамо" (Махачкала),
"Краснодар" – "Зенит",
"Ахмат" – "Балтика",
ЦСКА – "Родина",
"Рубин" – "Динамо" (Москва),
"Факел" – "Локомотив",
11-й тур (16-19 октября)
"Динамо" (Москва) – ЦСКА,
"Спартак" – "Рубин",
"Крылья Советов" – "Факел",
"Динамо" (Махачкала) – "Акрон",
"Балтика" – "Ростов",
"Локомотив" – "Краснодар",
"Родина" – "Оренбург",
"Зенит" – "Ахмат",
12-й тур (23-26 октября)
"Ростов" – "Локомотив",
"Краснодар" – "Балтика",
"Ахмат" – "Оренбург",
ЦСКА – "Спартак",
"Рубин" – "Крылья Советов",
"Акрон" – "Динамо" (Москва),
"Зенит" – "Динамо" (Махачкала),
"Факел" – "Родина",
13-й тур (30 октября-2 ноября)
"Динамо" (Москва) – "Ахмат",
"Крылья Советов" – "Зенит",
"Динамо" (Махачкала) – "Ростов",
"Балтика" – "Акрон",
"Оренбург" – ЦСКА,
"Локомотив" – "Спартак",
"Родина" – "Краснодар",
"Рубин" – "Факел",
14-й тур (6-8 ноября)
"Спартак" – "Акрон",
"Крылья Советов" – "Оренбург",
"Балтика" – "Динамо" (Махачкала),
"Локомотив" – "Рубин",
"Краснодар" – ЦСКА,
"Ахмат" – "Родина",
"Зенит" – "Ростов",
"Факел" – "Динамо" (Москва),
международная пауза
15-й тур (20-23 ноября)
"Динамо" (Москва) – "Краснодар",
"Динамо" (Махачкала) – "Спартак",
"Ростов" – "Крылья Советов",
"Оренбург" – "Балтика",
ЦСКА – "Ахмат",
"Родина" – "Локомотив",
"Рубин" – "Зенит",
"Акрон" – "Факел",
16-й тур (27-30 ноября)
"Крылья Советов" – "Динамо" (Москва),
"Ростов" – "Краснодар",
"Балтика" – "Ахмат",
"Оренбург" – "Родина",
"Локомотив" – "Динамо" (Махачкала),
ЦСКА – "Зенит",
"Рубин" – "Акрон",
"Факел" – "Спартак",
17-й тур (4-7 декабря)
"Спартак" – "Динамо" (Москва),
"Динамо" (Махачкала) – "Крылья Советов",
"Краснодар" – "Рубин",
"Ахмат" – "Локомотив",
"Родина" – ЦСКА,
"Акрон" – "Оренбург",
"Зенит" – "Балтика",
"Факел" – "Ростов",
зимняя пауза
18-й тур (26 февраля-1 марта)
"Динамо" (Москва) – "Рубин",
"Крылья Советов" – "Локомотив",
"Динамо" (Махачкала) – "Оренбург",
"Балтика" – "Родина",
"Краснодар" – "Спартак",
"Ахмат" – "Акрон",
ЦСКА – "Ростов",
"Зенит" – "Факел",
19-й тур (5-8 марта)
"Динамо" (Махачкала) – "Факел",
"Ростов" – "Балтика",
"Локомотив" – ЦСКА,
"Краснодар" – "Крылья Советов",
"Ахмат" – "Рубин",
"Родина" – "Динамо" (Москва),
"Акрон" – "Спартак",
"Зенит" – "Оренбург",
20-й тур (12-15 марта)
"Динамо" (Москва) – "Локомотив",
"Спартак" – "Ахмат",
"Балтика" – "Краснодар",
"Оренбург" – "Крылья Советов",
"Родина" – "Зенит",
"Рубин" – "Ростов",
"Акрон" – "Динамо" (Махачкала),
"Факел" – ЦСКА,
21-й тур (19-21 марта)
"Крылья Советов" – "Ахмат",
"Динамо" (Махачкала) – Балтика",
"Ростов" – "Родина",
"Локомотив" – "Факел",
"Краснодар" – "Динамо" (Москва),
ЦСКА – "Оренбург",
"Рубин" – "Спартак",
"Зенит" – "Акрон",
международная пауза
22-й тур (2-5 апреля)
"Динамо" (Москва) – "Балтика",
"Спартак" – "Динамо" (Махачкала),
"Ростов" – "Зенит",
"Оренбург" – "Рубин",
"Ахмат" – "Факел",
ЦСКА – "Краснодар",
"Родина" – "Крылья Советов",
"Акрон" – "Локомотив",
23-й тур (9-12 апреля)
"Крылья Советов" – "Ростов",
"Динамо" (Махачкала) – "Рубин",
"Балтика" – ЦСКА,
"Оренбург" – "Спартак",
"Локомотив" – "Зенит",
"Краснодар" – "Родина",
"Ахмат" – "Динамо" (Москва),
"Факел" – "Акрон",
24-й тур (16-19 апреля)
"Динамо" (Москва) – "Факел",
"Спартак" – ЦСКА,
"Ростов" – "Ахмат",
"Локомотив" – "Оренбург",
"Родина" – "Динамо" (Махачкала),
"Рубин" – "Балтика",
"Акрон" – "Краснодар",
"Зенит" – "Крылья Советов",
25-й тур (23-26 апреля)
"Балтика" – "Крылья Советов",
"Оренбург" – "Факел",
"Краснодар" – "Динамо" (Махачкала),
"Ахмат" – "Зенит",
ЦСКА – "Динамо" (Москва),
"Родина" – "Спартак",
"Рубин" – "Локомотив",
"Акрон" – "Ростов",
26-й тур (30 апреля-3 мая)
"Динамо" (Москва) – "Акрон",
"Спартак" – "Балтика",
"Крылья Советов" – ЦСКА,
"Динамо" (Махачкала) – "Ахмат",
"Ростов" – "Оренбург",
"Локомотив" – "Родина",
"Зенит" – "Краснодар",
"Факел" – "Рубин",
27-й тур (7-10 мая)
"Динамо" (Москва) – "Ростов",
"Спартак" – "Локомотив",
"Крылья Советов" – "Рубин",
"Динамо" (Махачкала) – "Зенит",
"Балтика" – "Факел",
"Краснодар" – "Оренбург",
ЦСКА – "Акрон",
"Родина" – "Ахмат",
28-й тур (14-17 мая)
"Ростов" – "Динамо" (Махачкала),
"Оренбург" – "Динамо" (Москва),
"Локомотив" – "Балтика",
"Ахмат" – "Краснодар",
"Рубин" – ЦСКА,
"Акрон" – "Родина",
"Зенит" – "Спартак",
"Факел" – "Крылья Советов",
29-й тур (21-24 мая)
"Динамо" (Москва) – "Зенит",
"Спартак" – "Крылья Советов",
"Оренбург" – "Ахмат",
"Локомотив" – "Ростов",
ЦСКА – "Динамо" (Махачкала),
"Рубин" – "Родина",
"Акрон" – "Балтика",
"Факел" – "Краснодар",
30-й тур (29 мая)
"Крылья Советов" – "Акрон",
"Динамо" (Махачкала) – "Динамо" (Москва),
"Ростов" – "Спартак",
"Балтика" – "Оренбург",
"Краснодар" – "Локомотив",
"Ахмат" – ЦСКА,
"Родина" – "Факел",
"Зенит" – "Рубин".
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