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Иноагента Илью Яшина* переобъявили в розыск в России - РИА Новости, 24.06.2026
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06:36 24.06.2026 (обновлено: 06:39 24.06.2026)
Иноагента Илью Яшина* переобъявили в розыск в России

МВД переобъявило в розыск иноагента Илью Яшина

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкИлья Яшин*
Илья Яшин* - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Илья Яшин*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Илья Яшин* переобъявлен в розыск в России.
  • В декабре 2022 года Яшин* был приговорен к 8,5 годам колонии, но в августе 2024 года был освобожден в рамках обмена заключенными между РФ и странами Запада.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Иноагент Илья Яшин*, который был освобожден из колонии в рамках обмена заключенными с Западом, переобъявлен в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Яшин Илья Валерьевич*… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен", - указано в ведомственной базе.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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В декабре 2022 года Яшин* был приговорен к 8,5 годам колонии за фейки о российской армии. Однако в августе 2024 года между РФ и странами Запада, в том числе США и Германией, состоялся обмен заключенными, в их числе был и Яшин*.
Вместе с тем позднее стало известно, что МВД России вновь объявило иноагента в розыск. Кроме того, в декабре 2025 года Яшина* заочно приговорили к году и 10 месяцам тюрьмы за уклонение от обязанностей иноагента. Также известно об уголовном деле, возбужденном в отношении иноагента за создание и участие в экстремистской организации.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
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