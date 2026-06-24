ЕР и фонд "Ветераны СВО и КТО" передали технику бойцам в Ростовской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Единая Россия" и фонд "Ветераны СВО и контртеррористических операций" передали спецтехнику бойцам в Ростовской области.
- Переданная спецтехника включает квадрокоптеры, мотоциклы и запчасти, закупленные по заявкам военных.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. "Единая Россия" и фонд "Ветераны СВО и контртеррористических операций" передали в Ростовской области спецтехнику бойцам спецоперации, сообщается на сайте партии.
"Единая Россия" и фонд "Ветераны СВО и контртеррористических операций" передали спецтехнику бойцам в Ростовской области. Квадрокоптеры, мотоциклы и запчасти закупили по заявкам военных", - сказано в публикации.
По словам секретаря генсовета партии Владимира Якушева, Россия чувствует себя уверенно в вопросах внешней и внутренней политики именно благодаря защитникам Родины.
"Передаю вам огромные слова благодарности от всех тех, кто находится сегодня в тылу, кто переживает за вас, ждет скорейшей Победы. Каждый делает все, чтобы Победа как можно быстрее пришла: кто-то стоит у станка, кто-то работает в поле, кто-то занимается научной работой. Но все желают вам скорейшего возвращения домой", - цитируют Якушева в публикации.
В партии напомнили, что "Единая Россия" оказывает помощь фронту с начала спецоперации. На закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для военнослужащих на передовой собрано более 14,7 миллиарда рублей.