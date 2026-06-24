ЕР и фонд "Ветераны СВО и КТО" передали технику бойцам в Ростовской области

"Передаю вам огромные слова благодарности от всех тех, кто находится сегодня в тылу, кто переживает за вас, ждет скорейшей Победы. Каждый делает все, чтобы Победа как можно быстрее пришла: кто-то стоит у станка, кто-то работает в поле, кто-то занимается научной работой. Но все желают вам скорейшего возвращения домой", - цитируют Якушева в публикации.