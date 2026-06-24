Рейтинг@Mail.ru
ЕР и фонд "Ветераны СВО и КТО" передали технику бойцам в Ростовской области - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
16:34 24.06.2026
ЕР и фонд "Ветераны СВО и КТО" передали технику бойцам в Ростовской области

"Единая Россия" и фонд "Ветераны СВО и КТО" передали бойцам технику

© Фото : Единая Россия"Единая Россия" и фонд "Ветераны СВО и КТО" передали бойцам технику в Ростовской области
Единая Россия и фонд Ветераны СВО и КТО передали бойцам технику в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Единая Россия
"Единая Россия" и фонд "Ветераны СВО и КТО" передали бойцам технику в Ростовской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Единая Россия" и фонд "Ветераны СВО и контртеррористических операций" передали спецтехнику бойцам в Ростовской области.
  • Переданная спецтехника включает квадрокоптеры, мотоциклы и запчасти, закупленные по заявкам военных.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. "Единая Россия" и фонд "Ветераны СВО и контртеррористических операций" передали в Ростовской области спецтехнику бойцам спецоперации, сообщается на сайте партии.
"Единая Россия" и фонд "Ветераны СВО и контртеррористических операций" передали спецтехнику бойцам в Ростовской области. Квадрокоптеры, мотоциклы и запчасти закупили по заявкам военных", - сказано в публикации.
Гуманитарный груз из Республики Алтай - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Участники СВО поблагодарили Республику Алтай за дроны и генераторы
23 июня, 13:06
По словам секретаря генсовета партии Владимира Якушева, Россия чувствует себя уверенно в вопросах внешней и внутренней политики именно благодаря защитникам Родины.
"Передаю вам огромные слова благодарности от всех тех, кто находится сегодня в тылу, кто переживает за вас, ждет скорейшей Победы. Каждый делает все, чтобы Победа как можно быстрее пришла: кто-то стоит у станка, кто-то работает в поле, кто-то занимается научной работой. Но все желают вам скорейшего возвращения домой", - цитируют Якушева в публикации.
В партии напомнили, что "Единая Россия" оказывает помощь фронту с начала спецоперации. На закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для военнослужащих на передовой собрано более 14,7 миллиарда рублей.
Передача гуманитарного груза от Орловской области российским зенитчикам, служащим на СВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Орловская область передала бойцам СВО оборудование и продукты
Вчера, 15:59
 
Надежные людиРостовская областьРоссияВладимир ЯкушевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала