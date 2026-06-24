Посол России в Таиланде поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол России в Таиланде Томихин поздравил сотрудников и руководство международной медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием.

Он отметил важную роль медиагруппы в освещении мировых событий и донесении до зарубежной аудитории объективной информации о России.

Редакция таиландской газеты "Тхаи Рат" выразила восхищение приверженностью медиагруппы "Россия сегодня" предоставлению точной информации и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.

БАНГКОК, 24 июн - РИА Новости. Посол РФ в Таиланде Евгений Томихин от имени дипмиссии поздравил сотрудников и руководство международной медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием, отметив ее важную роль в освещении мировых событий и донесении до зарубежной аудитории объективной информации о России в условиях мирового информационного противостояния.

Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие - в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро . Фотовыставка "На передовой", организованная медиагруппой совместно с Музеем Победы , открылась в среду в Москве.

"В наши дни международная медиагруппа "Россия сегодня" продолжает лучшие традиции своих предшественников, оставаясь одним из ведущих российских медиахолдингов и важным инструментом донесения объективной информации о нашей стране до зарубежной аудитории", - говорится в поздравительном письме Томихина.

Посол РФ в Таиланде также подчеркивает особое значение деятельности медиагруппы в условиях мирового информационного противостояния.

"В условиях беспрецедентного информационного противостояния деятельность Вашего коллектива приобретает особое значение, способствуя защите исторической правды, укреплению международного гуманитарного сотрудничества и продвижению российских подходов по ключевым вопросам мировой повестки", - пишет глава российской дипмиссии.

Посольство также передало агентству поздравления, направленные Департаментом общественных связей правительства Таиланда и редакцией ведущей таиландской газеты "Тхаи Рат".

"Мы восхищаемся вашей приверженностью к совершенству и разделяем ее, особенно в стремлении предоставлять общественности факты и точную информацию в эпоху передовых технологий, сопровождающихся дезинформацией, фейковыми новостями и вводящим в заблуждение контентом. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с "Россией сегодня" в последующие годы", - говорится в поздравлении газеты, выходящей ежедневно миллионным тиражом.