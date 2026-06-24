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Посол России в Таиланде поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием - РИА Новости, 24.06.2026
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85 лет Совинформбюро - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
85 лет Совинформбюро
 
20:36 24.06.2026
Посол России в Таиланде поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием

Посол РФ в Таиланде Томихин поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием

© РИА НовостиЛоготип международной медиагруппы "Россия сегодня"
Логотип международной медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости
Логотип международной медиагруппы "Россия сегодня". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Таиланде Томихин поздравил сотрудников и руководство международной медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием.
  • Он отметил важную роль медиагруппы в освещении мировых событий и донесении до зарубежной аудитории объективной информации о России.
  • Редакция таиландской газеты "Тхаи Рат" выразила восхищение приверженностью медиагруппы "Россия сегодня" предоставлению точной информации и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.
БАНГКОК, 24 июн - РИА Новости. Посол РФ в Таиланде Евгений Томихин от имени дипмиссии поздравил сотрудников и руководство международной медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием, отметив ее важную роль в освещении мировых событий и донесении до зарубежной аудитории объективной информации о России в условиях мирового информационного противостояния.
Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие - в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро. Фотовыставка "На передовой", организованная медиагруппой совместно с Музеем Победы, открылась в среду в Москве.
"В наши дни международная медиагруппа "Россия сегодня" продолжает лучшие традиции своих предшественников, оставаясь одним из ведущих российских медиахолдингов и важным инструментом донесения объективной информации о нашей стране до зарубежной аудитории", - говорится в поздравительном письме Томихина.
Посол РФ в Таиланде также подчеркивает особое значение деятельности медиагруппы в условиях мирового информационного противостояния.
"В условиях беспрецедентного информационного противостояния деятельность Вашего коллектива приобретает особое значение, способствуя защите исторической правды, укреплению международного гуманитарного сотрудничества и продвижению российских подходов по ключевым вопросам мировой повестки", - пишет глава российской дипмиссии.
Посольство также передало агентству поздравления, направленные Департаментом общественных связей правительства Таиланда и редакцией ведущей таиландской газеты "Тхаи Рат".
"Мы восхищаемся вашей приверженностью к совершенству и разделяем ее, особенно в стремлении предоставлять общественности факты и точную информацию в эпоху передовых технологий, сопровождающихся дезинформацией, фейковыми новостями и вводящим в заблуждение контентом. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с "Россией сегодня" в последующие годы", - говорится в поздравлении газеты, выходящей ежедневно миллионным тиражом.
Президент России Владимир Путин в среду поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с его 85-летием, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.
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