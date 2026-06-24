Итоги конкурса "Киберстипендия" для студентов подвели в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Команда «КиберКаска» из Финансового университета стала победителем конкурса «Киберстипендия».

В соревновании участвовали 13 команд из трех вузов, а общий призовой фонд конкурса составил 1 миллион рублей.

Конкурс «Киберстипендия» был запущен для студентов, показывающих высокие результаты в области кибербезопасности и анализа киберрисков, и включал в себя разработку методологии оценки киберрисков, создание карты киберугроз и разработку страхового продукта.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Команда "КиберКаска" из Финансового университета стала победителем конкурса "Киберстипендия" для студентов ведущих вузов страны, сообщает компания "АльфаСтрахование", выступившая соорганизатором проекта.

"Киберстипендия" был запущена в апреле 2026 года для студентов, показывающих высокие результаты в области кибербезопасности и анализа киберрисков. В соревновании участвовали 13 команд из трех вузов – НИУ ВШЭ, Финансового университета при правительстве РФ и МГТУ имени Н. Э. Баумана. Общий призовой фонд конкурса составил 1 миллион рублей.

Как отметило жюри конкурса, победитель - команда "КиберКаска" подготовила самую универсальную разработку. Их работа была посвящена методам оценки киберрисков и их интеграции со страховым продуктом. Кроме того, команда предложила рабочий прототип оценки киберрисков предприятий в режиме онлайн.

Второе место и специальный приз за самую глубокую отраслевую проработку получила команда PrimeZ из НИУ ВШЭ. Студенты детально исследовали логистическую отрасль: изучили цепочки поставок, складскую инфраструктуру, транспортную безопасность, и предложили решения, которые решают конкретные проблемы этого сектора экономики.

Третье место досталось команде "Агаповка" (также НИУ ВШЭ) за самую сложную техническую проработку. Работа была посвящена критической информационной инфраструктуре в промышленном секторе. Этот кейс, как отметило жюри, считается одним из самых сложных в киберстраховании, и студенты справились с ним на высоком уровне.

Памятные подарки от организаторов получили еще 10 команд, которые показали высокие результаты, но не вошли в первую тройку.

Конкурсное задание состояло из трех блоков. Первый включал разработку методологии экспресс-оценки киберрисков для предприятия, включая алгоритмы расчета и источники данных. Второй – создание карты киберугроз по определенной отрасли. Третий блок предусматривал разработку страхового продукта для выбранной отрасли с описанием покрываемых рисков, дополнительных сервисов (аудит безопасности, центр мониторинга инфобезопасности, кризис-менеджмент и других) и алгоритма расчета страховой премии.