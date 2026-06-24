Краткий пересказ от РИА ИИ Губернатор Ярославской области Михаил Евраев проверил ход работ по созданию пешеходного центра в Ярославле.

Работы ведутся на улицах Депутатской, Нахимсона, Андропова, площади у часовни Александра Невского и в Депутатском переулке.

Все улицы в пешеходном центре Ярославля будут тематическими: например, улица Максимова стала "музыкальной", а улица Депутатская планируется "театральной".

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев проверил ход работ по созданию пешеходного центра в Ярославле, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Ярославской области Михаил Евраев оценил ход работ по созданию пешеходных улиц в исторической части Ярославля. Уже завершено обновление улицы Максимова", - говорится в сообщении.

По данным областного правительства, в настоящее время работы ведутся на улицах Депутатской, Нахимсона, Андропова, площади у часовни Александра Невского и в Депутатском переулке. После завершения этих мероприятий начнется благоустройство улицы Кирова.

Евраев, чьи слова приводит пресс-служба, отметил, что большой объем работ связан с инженерными сетями, чтобы новые пешеходные пространства были и красивыми, и функциональными.

"Когда вскрыли покрытие на улице Депутатской, оказалось, что коммуникаций намного больше, чем указано на картах. На улице Нахимсона и соседних не было ливневой канализации – пришлось прокладывать заново. Всего в Ярославле заменим более четырех километров сетей. Максимально ускоряем ход работ, принимаем оперативные решения, бригады трудятся до позднего вечера", - цитирует Евраева пресс-служба.

Губернатор подчеркнул, что здания на благоустраиваемых улицах также необходимо привести в порядок.

Все улицы в пешеходном центре Ярославля будут тематическими, рассказал глава региона. Так, улица Максимова уже стала "музыкальной": она украшена уличными фонарями в виде музыкантов, фонтаном-роялем, нотами. Улица Депутатская планируется театральной, улица Нахимсона - кинематографической, территория улицы Андропова и площади у часовни Александра Невского – купеческой, в Депутатском переулке будет улица ангела. Улица Кирова станет художественной.