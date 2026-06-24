Рейтинг@Mail.ru
Евраев проверил ход работ по созданию пешеходного центра в Ярославле - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
17:17 24.06.2026
Евраев проверил ход работ по созданию пешеходного центра в Ярославле

Евраев проверил выполненине работ по созданию пешеходного центра в Ярославле

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Ярославской области Михаил Евраев проверил ход работ по созданию пешеходного центра в Ярославле.
  • Работы ведутся на улицах Депутатской, Нахимсона, Андропова, площади у часовни Александра Невского и в Депутатском переулке.
  • Все улицы в пешеходном центре Ярославля будут тематическими: например, улица Максимова стала "музыкальной", а улица Депутатская планируется "театральной".
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев проверил ход работ по созданию пешеходного центра в Ярославле, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Ярославской области Михаил Евраев оценил ход работ по созданию пешеходных улиц в исторической части Ярославля. Уже завершено обновление улицы Максимова", - говорится в сообщении.
По данным областного правительства, в настоящее время работы ведутся на улицах Депутатской, Нахимсона, Андропова, площади у часовни Александра Невского и в Депутатском переулке. После завершения этих мероприятий начнется благоустройство улицы Кирова.
Евраев, чьи слова приводит пресс-служба, отметил, что большой объем работ связан с инженерными сетями, чтобы новые пешеходные пространства были и красивыми, и функциональными.
"Когда вскрыли покрытие на улице Депутатской, оказалось, что коммуникаций намного больше, чем указано на картах. На улице Нахимсона и соседних не было ливневой канализации – пришлось прокладывать заново. Всего в Ярославле заменим более четырех километров сетей. Максимально ускоряем ход работ, принимаем оперативные решения, бригады трудятся до позднего вечера", - цитирует Евраева пресс-служба.
Губернатор подчеркнул, что здания на благоустраиваемых улицах также необходимо привести в порядок.
Все улицы в пешеходном центре Ярославля будут тематическими, рассказал глава региона. Так, улица Максимова уже стала "музыкальной": она украшена уличными фонарями в виде музыкантов, фонтаном-роялем, нотами. Улица Депутатская планируется театральной, улица Нахимсона - кинематографической, территория улицы Андропова и площади у часовни Александра Невского – купеческой, в Депутатском переулке будет улица ангела. Улица Кирова станет художественной.
Как отмечают в областном правительстве, формирование комфортных пешеходных пространств с заменой инженерных сетей в городах Ярославской области ведется по инициативе Михаила Евраева при поддержке партии "Единая Россия" в соответствии с задачами, поставленными президентом России Владимиром Путиным в нацпроекте "Инфраструктура для жизни". Мероприятия также проводятся в Рыбинске, Переславле-Залесском и Ростове Великом.
 
Ярославская областьЯрославская областьКировВладимир ПутинЯрославльЕдиная РоссияАлександр НевскийМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала