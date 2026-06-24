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Свыше 1,7 тысячи исполнителей участвуют в конкурсе "Розовая чайка" в Якутии - РИА Новости, 24.06.2026
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Республика Саха (Якутия)
 
15:47 24.06.2026
Свыше 1,7 тысячи исполнителей участвуют в конкурсе "Розовая чайка" в Якутии

Более 1,7 тыс исполнителей из разных стран участвуют в конкурсе "Розовая чайка"

© Айсен Николаев/MAXТретий международный открытый конкурс молодых исполнителей "Розовая чайка" в Якутии
Третий международный открытый конкурс молодых исполнителей Розовая чайка в Якутии - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Айсен Николаев/MAX
Третий международный открытый конкурс молодых исполнителей "Розовая чайка" в Якутии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Третий международный открытый конкурс молодых исполнителей «Розовая чайка» в Якутии объединил более 1,7 тысячи исполнителей из российских регионов, а также Монголии, Казахстана и Индии.
  • Победителей конкурса определят по девяти номинациям, а оценка конкурсантов будет проводиться по четырем критериям: исполнительское мастерство, сложность и оригинальность репертуара, сценическая культура и артистизм, соответствие программы возрастному уровню.
  • Прослушивания пройдут на нескольких площадках, а 26 июня запланированы мастер-классы, круглые столы, торжественная церемония закрытия с награждением лауреатов первых премий и гала-концерт победителей.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Третий международный открытый конкурс молодых исполнителей "Розовая чайка" в Якутии объединил более 1,7 тысячи исполнителей из российских регионов, а также Монголии, Казахстана и Индии, сообщил глава региона Айсен Николаев.
В пресс-службе республиканского правительства отметили, что конкурс "Розовая чайка" приурочен к Году единства народов России и Году культуры в Якутии. Мероприятие направлено на исполнение целей и задач президентского национального проекта "Семья", федерального партийного проекта "Культура малой Родины" народной программы "Единой России".
Среди участников – учащиеся музыкальных школ и школ искусств, студенты колледжей и вузов, хоровые и инструментальные коллективы, а также молодые исследователи сферы музыкального образования.
"Впереди у конкурсантов несколько ярких дней с прослушиваниями, мастер-классами и гала-концертом лауреатов. Уверен, что для каждого участника эти дни станут настоящим праздником, а для кого-то первым шагом на большой творческой дороге", – написал Николаев в своем канале на платформе "Макс".
Победителей определят по девяти номинациям: фортепиано, музыка для всех (фортепиано), оркестровые инструменты, русские народные инструменты, коллективное музицирование, хоровое пение, хореография, музыкальное народное творчество, а также научные и методические работы.
В состав жюри вошли музыканты, профессора и педагоги. Оценка конкурсантов проводится по четырем критериям: исполнительское мастерство, сложность и оригинальность репертуара, сценическая культура и артистизм, соответствие программы возрастному уровню. Особое внимание уделяется исполнению произведений композиторов регионов-участников и сохранению национальных музыкальных традиций.
В качестве приглашенных экспертов конкурса выступят историк-музыковед, главный редактор издательства "Молодая гвардия" Мария Залесская, профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Нина Бергер, народный артист РФ, заслуженный артист РФ, доцент кафедры народных инструментов Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки Андрей Гуревич.
Прослушивания пройдут на площадках Высшей школы музыки, Якутского музыкального колледжа, Якутской балетной школы, детских школ искусств города и Дворца детского творчества. Также 26 июня проведут мастер-классы и круглые столы по номинациям, а в 16:00 состоятся торжественная церемония закрытия с награждением лауреатов первых премий и гала-концерт победителей.
Конкурс "Розовая чайка" проводится с 2019 года: первый собрал более 400 участников, второй в 2022 году — более 1,4 тысячи.
 
Республика Саха (Якутия)РоссияАйсен НиколаевЕдиная РоссияМолодая гвардия
 
 
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