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Россия подаст иск против стран Балтии за дискриминацию русскоязычных - РИА Новости, 24.06.2026
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14:43 24.06.2026 (обновлено: 16:26 24.06.2026)
Россия подаст иск против стран Балтии за дискриминацию русскоязычных

Россия подаст иск против стран Балтии за расовую дискриминацию русскоязычных

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаги России на фоне Спасской башни Московского Кремля
Флаги России на фоне Спасской башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Флаги России на фоне Спасской башни Московского Кремля. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия до конца года подаст иск против стран Балтии за расовую дискриминацию русскоязычного населения, заявил директор Правового департамента МИД России Максим Мусихин.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Москва подаст иск против стран Балтии за дискриминацию русскоязычного населения, сообщил директор Правового департамента МИД России Максим Мусихин.
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"Мы публично анонсировали намерение ориентировочно до конца года подать иски против стран Балтии за расовую дискриминацию в отношении русскоязычного населения", — сказал он, выступая на ПМЮФ.

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Мусихин отметил, что это не единственный сюжет, который имеет для России юридические перспективы в международном суде и арбитражах.
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"Мы будем использовать эту систему в наступательном плане", — подчеркнул дипломат.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, русский язык в Прибалтике вытеснили уже из всех сфер жизни. Москва будет реагировать на враждебные действия этих стран асимметричными мерами.
Владимир Путин обращал внимание на то, что в государствах Балтии русофобия была распространена задолго до начала СВО на Украине. Воспользовавшись сложившейся ситуацией, они пытаются решить внутриполитические задачи.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
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