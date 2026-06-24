Россия подаст иск против стран Балтии за дискриминацию русскоязычных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия до конца года подаст иск против стран Балтии за расовую дискриминацию русскоязычного населения, заявил директор Правового департамента МИД России Максим Мусихин.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Москва подаст иск против стран Балтии за дискриминацию русскоязычного населения, сообщил директор Правового департамента МИД России Максим Мусихин.
«
"Мы публично анонсировали намерение ориентировочно до конца года подать иски против стран Балтии за расовую дискриминацию в отношении русскоязычного населения", — сказал он, выступая на ПМЮФ.
Мусихин отметил, что это не единственный сюжет, который имеет для России юридические перспективы в международном суде и арбитражах.
«
"Мы будем использовать эту систему в наступательном плане", — подчеркнул дипломат.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, русский язык в Прибалтике вытеснили уже из всех сфер жизни. Москва будет реагировать на враждебные действия этих стран асимметричными мерами.
Владимир Путин обращал внимание на то, что в государствах Балтии русофобия была распространена задолго до начала СВО на Украине. Воспользовавшись сложившейся ситуацией, они пытаются решить внутриполитические задачи.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.