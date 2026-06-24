ВС России нанесли удар по центру беспилотных систем ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска атаковали центр беспилотных систем Сил специальных операций ВСУ.
- Под удар также попали цеха производства и хранения дронов дальнего действия, места их запуска и другие объекты военной инфраструктуры.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российские войска атаковали центр беспилотных систем украинской армии, сообщило Минобороны.
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"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение центру беспилотных систем Сил специальных операций ВСУ", — говорится в сводке.
Кроме того, бойцы ударили по цехам производства и хранения дронов дальнего действия, а также по местам их запуска.
Среди других пораженных целей:
- объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры;
- склады боеприпасов и хранилища горючего;
- пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.
За сутки средства ПВО сбили 584 украинских БПЛА самолетного типа и 14 управляемых авиационных бомб.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18